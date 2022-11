Mor a l'aeroport el refugiat iranià que Tom Hanks va interpretar a «La terminal»

El refugiat iraniàconegut per haver viscut més de 18 anys aha mort aquest dissabte en aquestes mateixes instal·lacions. La seva història és altament coneguda per haver estat duta a la gran pantalla amb la pel·lícula, dirigida perinterpretava el refugiat, en una història que versionava lleugerament la de Karimi Nasseri.Nascut el 1945, a la província de Khuzestan, Mehran hauria tornat a l'aeroport francès després d'haver gastat gran part dels diners recaptats pel film que es va estrenar fa 18 anys. Conegut també com adesprés d'haver arribat a l'aeroport arran d'un gran viatge en la recerca de la seva mare. Allà no el van deixar embarcar més en no tenir papers.11 anys va viure al Charles de Gaulle, fins que el 1999 va aconseguir l'estatus de refugiat a França i se li van atorgar papers de residència.Gràcies a l'èxit del film i a la recaptació aconseguida, va poder viure des de llavors en un hostal de París. Ha anat i tornant a les instal·lacions, on va establir grans relacions amb els treballadors de l'aeroport.

