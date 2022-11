La Intersindical escull la seva nova executiva en el 7è Congrés Nacional

La nova executiva

Sergi Perelló Miró - Secretari General

Nuria Ferrandis i Umbon - Secretària General Adjunta i d'Acció sindical

Marc Faustino i Vidal - Secretari d'Acció sindical

David Hernandez Teixidó - Secretari d'Organització

Ester Rocabayera Jordan - Secretària Feminista

Antoni Veciana Ribes - Secretari d'Acció social i Llengua

Anna Paya Llinas - Secretària de Formació

Laura Perez Perez - Secretària de Moviments Socials

Anna Pagès i Pardo - Secretària d'Afiliació i Polítiques de gènere

Maria Teixidor i Màrquez - Secretària de Coordinació territorial

Dani Gòmez Loren - Secretari de Negociació col·lectiva

Ferran Coll i Sol - Secretari de Solidaritat i Relacions internacionals

Pau Cruz i Trullas - Secretari de Joventut

Ferran Dotras Camps - Secretari de Comunicació i Eleccions sindicals

Laha escollit aquest dissabte la seva nova executiva en eli ha tancat el seu nou full de ruta, amb una ponència que"per consolidar i fer avançar el sindicat independentista i de classe". Sota el títol "Recuperar la iniciativa per conquerir tots els drets", el sindicat es marca "l'objectiu de fer les passes per esdevenir en una eina útil i eficaç".La nova executiva encapçalada perté la intenció de "confrontar les contínues pèrdues de drets sociolaborals que les reformes laborals. Des de la Intersindical han deixat clar que consideren fonamental implementar les bases "d'un model que guanyi drets i trenqui amb 40 anys de renúncies.Durant el congrés del sindicat tambéla primera pels drets dels pobles i les persones migrades; la segona per l’avenç en les polítiques feministes i la tercera per bastir un model socioeconòmic mundial per a les persones que faci front al canvi climàtic de manera efectiva.El Congrés de La Intersindical ha escollit les següents persones com a membres del Secretariat Nacional:

