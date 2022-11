Alec Baldwin demanda part de l'equip de «Rust» per la mort de la directora de fotografia

L'actor nord-americà Alec Baldwin ha demandat per negligència a l'armera i diversos membres de l'equip involucrats en la producció de la pel·lícula, més d'un any després de la mort de la seva directora de fotografia,, per un tret de l'arma que l'intèrpret duia a la mà i que també va ferir el director, Joel Souza.En la demanda, recollida per la cadena CBS, Baldwin al·lega que no era responsable de la seguretat de l'arma i no sabia que estava carregada amb bales de debò. La demanda, presentada divendres,També assegura que l'ajudant de direcció, David Halls,i, no obstant això, va anunciar que l'arma era segura abans de lliurar-la a Baldwin". Finalment l'actor, de 67 anys, indica que la utillera Sarah Zachry "no va revelar que Gutierrez-Reed havia estat actuant de manera imprudent fora del set i era un risc per a la seguretat dels qui l'envoltaven".L'actor assegura que mai va prémer el gallet de l'arma, si bé les proves forenses del FBI van constatar el contrari. Les autoritats van acabar descrivint els fets com un accident perquè "la revisió dels informes policials disponibles no va mostrar cap demostració convincent que l'arma de foc es va carregar intencionalment amb munició real en el set".i l'actor va anunciar que es reprendria la filmació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor