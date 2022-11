Alerta màxima per pluges, pedra i vents forts en tres comarques

Avís temps violent: en els propers 30 minuts i fins 2h es pot produir pedra>2cm, ratxes de vent 90 km/h, esclafits i/o tornados a Baix Ebre, Montsià i Terra Alta.



Alerta #INUNCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/QcCaHdAPiG — Protecció civil (@emergenciescat) November 12, 2022

Divendres de pluges torrencials

Es manté l'alerta màxima al sud de Catalunya per pluges intenses, pedregades i ratxes de vent molt fortes. Protecció Civil de la Generalitat preveu per a aquest dissabte a la tarda alpluges, pedregades de més de 2 centímetres i ratxes de vent de 90 quilòmetres per hora. Ho han avisat des del seu compte de Twitter.Després de les últimes pluges, aquest mateix dissabte a la tarda40 tècnics desplaçats treballant en les diverses incidències i 5 grups electrògens de suport, segons va informar Endesa a Protecció Civil.La intensitat de la pluja va obligat ahir divendres ela activar un avís per al Montsià i el Baix Ebre amb un alt grau de perill, alhora que a informar que a la Terra Alta el perill també era elevat. Al seu torn, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat.I les previsions s'han complert., avisaven els meteoròlegs. Grans quantitats d'aigua han sotmès diverses localitats del sud de Catalunya, provocant riades i alguna inundació. A continuació, incloem les imatges més destacades que ha deixat el temporal.

