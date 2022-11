Mor un motorista en un accident amb una furgoneta a la Cerdanya

Un motoristaa la tarda en un accident de trànsit a la N-260 al seu pas per Ger (Cerdanya). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la motocicleta ha topat, per causes que s'estan investigant, amb una furgoneta al punt quilomètric 187,4 de la carretera, en sentit est, cap a Puigcerdà.Elsi han activat quatre patrulles. També s'ha mobilitzat una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'accident ha obligat a tallar completament la circulació en aquest punt en ambdós sentits de la marxa, una situació que a les 17.50 hores encara es manté.

