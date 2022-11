El conseller de Drets Socials,, ha carregat contra Junts per posar en dubte la legitimitat democràtica del Govern en minoria d'ERC. "Qüestionar la legitimitat d'aquest Govern és estar al límit del", ha etzibat Campuzano en una entrevista al diari. "Aquest és un Govern legítim perquè va ser investit pel Parlament com tocava. L'Estatut i les lleis internes de Catalunya regulen que si es vol fer caure aquest Govern hi ha un mecanisme, que és la moció de censura", ha reblat."I és evident que avui no hi ha una majoria alternativa per fer fora ERC, que jo sàpiga", també ha recordat el titular de Drets Socials, que es posiciona per articular àmplies majories a Catalunya amb ERC com a "pal de paller". "És bo que Esquerra aspiri ara a jugar el paper que va jugar la Lliga, Convergència o el PSC.al país li convé pals de paller", ha reflexionat en veu alta Campuzano, que -no obstant- ha afirmat que no té previst afiliar-se a ERC.Sobre les relacions entre els antics socis de Govern, el conseller de Drets Socials ha constatat que "". "Part del votant independentista continua entenent que s'han de poder entendre. La reflexió que ha de fer Junts és com vol recuperar la seva capacitat de diàleg amb ERC després d'haver provocat una consulta que els ha conduït a sortir del Govern i que els ha fet aprofundir en la seva crisi interna", ha apuntat Campuzano.

