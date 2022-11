Un jutge atura l'emissió del segell del centenari del Partit Comunista per una denúncia d'Advocats Cristians

Una jueza que trabajó para el Gobierno Rajoy suspende "cautelarísimamente" la emisión del sello del #CentenarioPCE por una denuncia de un chiringuito de extrema derecha.



Que el PP bloquee el #CGPJ cada vez que pierde las elecciones no tiene nada que ver. ¿A qué no? ¡Circulen! pic.twitter.com/a0yhftnfJE — Partido Comunista de España (@elpce) November 12, 2022

Una jutgessa del jutjat 30 del Contenciós-Administratiu de Madrid ha deciditd'Espanya (PCE), segons ha avançat La Vanguardia. La magistrada ha atès, així, una petició presentada per la fundacióper paralitzar la seva entrada en circulació.Des de la fundació han confirmat a Europa Press que tot i que encara no han rebut la notificació oficial, la seva presidenta,, ha celebrat la decisió de la magistrada en considerar "intolerable" que s'utilitzin les administracions públiques per "promocionar una ideologia". Castellanos ha afegit que "". A més a més, la representant d'Advocats Cristians ha assegurat que el segell "suposa l'exaltació d'un partit polític que va cometrei que va perseguir milers de persones únicament per raó de la seva fe". Per això, ha al·legat que "emetre aquest segell és contrari a lai a la resolució del Parlament Europeu que condemna l'exaltació del Comunisme".Correus va anunciar l'emissió del segell commemoratiu de l'aniversari del PCE, que tindria una tirada de 135.000 exemplars i costaria 0,75 euros, a. El Partit Popular, Ciutadans i Vox van censurar aquest dijous la decisió de la companyia pública d'emetre un segell d'aquestes característiques i van arribar a demanar la. "És una vergonya. Retirin-ho", va reclamar immediatament el senador del PP, Rafael Hernando, que va advertir que "el comunisme, el nazisme, i el feixisme són ideologies totalitàries condemnades pel Parlament Europeu i que van causar milions de morts".També Ciutadans va exigir la dimissió de Serrano, ja que va considerar que celebrar el segle de vida del Partit Comunista "és commemorar l'odi, el crim i la misèria". El partit liderat perva assegurar que tirar la proposta endavant "contravé, a més a més, la resolució europea de 2019 sobre el comunisme i el nazisme.i és una vergonya".En canvi, el ministre de Consum i líder d'Izquierda Unida (IU),, ha qualificat dela decisió de la jutgessa de suspendre cautelarment l'emissió del segell després de rebre la denúncia de la fundació, que ha qualificat d'"ultra". Així ho ha manifestat a través del seu compte de Twitter, des d'on ha defensat que el PCE "va seri de la Constitució espanyola". Per part seva, el PCE ha acusat la jutgessa de treballar per al govern de l'expresident del PP. "Que el PP bloquegi el Consell del Poder Polític Judicial () cada vegada que perd les eleccions no té res a veure. A què no? Circulin!", ha afirmat la formació irònicament en un tuit.

