Quina és la marca més fiable?

Una de lesde Catalunya és el consum d'energia i, en conseqüència, l'augment del preu de la llum. Afecta les butxaques de milers de consumidors, que veuen com les seves factures incrementen cada mes o, simplement, paguen mensualment molt per sobre que anys enrere. Escollir un bon electrodomèstic és clau per a poder tenir un consum responsable. Productes com el rentaplats o la rentadora consumeixen molt i, per tant, cal ser conseqüents quan es compra algun d'ells. va voler posar fil a l'agulla en aquesta problemàtica sobre estalviar costos, amb un seguit de consells que permetia estalviar més de 50 euros per factura. Ara bé, pel que fa a la qüestió de quin electrodomèstic cal comprar, l'entitat ha fet un estudi exhaustiu sobre productes en concret, com les rentadores.Són elements pràcticament imprescindibles en una llar: les rentadores fan la vida més fàcil i tenen una presència del 99% dels habitatges de l'estat espanyol. Segons explica l'OCU i arran de la seva investigació (que podeu consultar íntegrament aquí) , se solen invertir, de mitjana,. En aquest electrodomèstic es detecten sensibles diferències: la vida mitjana de la majoria de les marques és entre 11 i 12 anys... però hi ha models de rentadores molt més longeus.L'OCU ho té clar: segons la informació obtinguda,. Sobresurt en xifres: té una mitjana de 16 anys de duració en rentadores. També és la que menys s'avaria i, segons el seu estudi, ha aconseguit una puntuació de 90 sobre 100.també són marques molt potents en la seva fiabilitat. La durada mitjana és de 12 anys per a les rentadores.

