Macrobatuda en una discoteca de Barcelona: més de 100 agents al club Brisas del Paral·lel

En marxa dispositiu conjunt amb @GUBBarcelona a la zona d'oci del Paral.lel per vetllar per la seguretat i la convivència pacífica a l'entorn pic.twitter.com/Rjgn8bsELw — Mossos (@mossos) November 12, 2022

Elsde Barcelona han desplegat aquest dissabte a la matinada un dispositiu conjunt amb més dede l'avinguda Paral·lel, informa en un comunicat. S'ha detingut una persona que tenia pendent una ordre de detenció,per tenir estupefaents, s'ha constatat que hi havia 9 menors bevent alcohol, i s'han localitzat diverses armes blanques.La finalitat del dispositiu, segons expliquen des dels dos cossos policials, era "garantir la seguretat de la zona i activar mesures preventives per evitar incidències" després que s'han registrat incidents id'aquesta discoteca. L'últim incident va tenir lloc la nit del 30 d'octubre, quan es va detenir una persona presumptament relacionada amb la mort per arma blanca d'un jove molt a prop del local.La Guàrdia Urbana ha aixecat, que compta amb diversos procediments sancionadors i està contemplada dins d'un pla especial de millora urbana de l'Ajuntament de Barcelona, la qual cosa "implicarà l'enderrocament imminent" del lloc per construir una residència d'estudiants.

