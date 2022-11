Miralls, aigua i parets de formigó: els sorprenents elements que alenteixen la wifi

És el que té l'avenç tecnològic: cada vegada més persones tenen accés a Internet, fins i tot a casa, però a vegadesProblemes derivats, que en diríem. A vegades, aquesta falta de connectivitat no té cap explicació aparent i pot ser força molesta si, per exemple, es teletreballa. Una de les explicacions més comunes en els casos en què no sabem l'origen del problema és que hi hagiNo obstant això, per conèixer amb precisió què passa i posar mesures per solucionar-ho, hem de tenir en compte queAixí doncs, qualsevol cosa que bloquegi la seva trajectòria o bé provoqui interferències electromagnètiques, afeblirà el senyal. Per desgràcia, gairebé qualsevol cosa pot causar aquestes dificultats de connexió. Malgrat això, t'expliquem quins són elsElés el principal sospitós de l'afebliment de la nostra wifi. Aquest electrodomèstic tan pràctic fa servir ones electromagnètiques de 2,4 GHz per escalfar els aliments i les begudes. Els punts de wifi també utilitzen les mateixes ones i tot i que ho fan amb una potència més feble, és fàcil que la connexió s'espatlli.Un altre element a tenir en compte és el. Tots els dispositius electrònics que el facin servir poden interferir en el senyal d'Internet. El Bluetooth utilitza el que es coneix com a "salt de freqüència", quelcom que significa que el dispositiu que el fa servir salta al voltant de la banda de 2,4 GHz fins a 1600 vegades per segon. Quan això passa, la connexió comença a fallar.D'altra banda, tenim les, uns aparells que acostumen a funcionar amb la mateixa freqüència que els antics estàndards wifi, motiu pel qual no és gens difícil que interfereixin en la banda de 2,4 GHz. Aquesta mateixa explicació s'aplica ai monitors per a nadons. Un altre possible culpable que no ens funcioni bé la connexió és la. De fet, aquest aparell és una de les causes més comunes dels errors amb la wifi. En aquest sentit, tot i que no sempre dona resultats, els experts recomanen no posar el rúter prop de la tele.De la mateixa manera, el punt d'accés a Internet és vulnerable fins i tot a petites interferències creades per altres rúters que siguin a prop. Això podria ser. Si el seu rúter fa servir el mateix canal que el teu o un canal que se superposa, la teva amplada de banda i la teva velocitat aniran molt pitjor.I com passa amb el microones, latambé emet camps magnètics electrònics de molta potència que poden interferir en els senyals wifi. Tanmateix,és un altre element que pot afeblir la connectivitat de la xarxa. Qualsevol cosa amb grans quantitats d'aquest líquid, com ara un aquari o un element decoratiu amb una cascada, pot interferir-hi. El motiu no és altre que l'aigua és conductora d'electricitat, per la qual cosa és capaç d'absorbir els senyals.Altres elements sorprenents que també fan que la wifi vagi més lenta són els. Com que la peça de vidre és sota d'una fina capa de metall, aquesta pot causar interferències electromagnètiques. Com més gran sigui el mirall, més gran serà el metall i, per tant, més interferències provocarà.D'altra banda, mai t'ha passat que quan surts al balcó a la terrassa de casa el senyal de la wifi és molt pitjor que dins de casa? Això és així per dos motius. El primer, per la distància amb el rúter, que s'eixampla i fa que la velocitat sigui més lenta. El segon, per les interferències de les, que bloquegen el senyal. Un altre element sorprenent que hem de tenir en compte són les. Els diferents materials de construcció bloquegen els senyals sense fils de maneres molt diferents. Com més gruixuda sigui la paret, més fluix serà el senyal. Per aquest motiu, les parets de formigó són grans enemigues de la wifi. I si a sobre té un reforç interior, el senyal serà encara pitjor.

