La mida dels dits de les mans pot predir la gravetat de la Covid, segons un estudi

Encara que generalment la majoria dels pacients la passen de manera lleu, en alguns casos la Covid-19 es converteix en una malaltia aguda, la qual cosa comporta, inequívocament, l'hospitalització. Davant d'aquesta situació, experts de las'han proposat identificar aquells pacients que estan en risc de tenir la malaltia en un nivell greu de manera que siguin més conscients del seu risc i de les mesures que tenen al seu abast per reduir-ne la gravetat.Després d'observar diferents estudis, recopilar dades i analitzar investigacions anteriors sobrei la seva vinculació al desenvolupament d'algunes malalties, han arribat a la conclusió que la diferència en la longitud dels dits entre la mà esquerra i la dreta d'una persona pot proporcionar informació vital sobre fins a quin punt podria emmalaltir si s'infecta de Coronavirus.Durant la pandèmia, elsvan experimentar els símptomes més greus de la Covid. Aquesta dada ha fet que els experts apuntin a la disminució de la testosterona masculina en la vellesa com la responsable o el fet vinculat a l'hospitalització.En l'actualitat, hi ha informació que relaciona la testosterona i la longitud o proporció dels dits. En comparació a les dones, els homes tenen els dits 5 (petit) i 4 (anul·lar) més llargs en relació amb els dits 3 (mitjà) i 2 (índex). Aquestes proporcions acostumen a diferir a les mans dreta i esquerra i tals diferències poden contenir informació respecte aL'expert en proporció de dígits, de l'equip de recerca d'Esports, Tecnologia, Exercici i Medicina Aplicats (A-STEM), el professorha estat treballant amb col·legues de la Universitat Mèdica de Łódź a Polònia per analitzar més de prop el tema. El seu article més recent, publicat a Frontiers in Public Health, ha revelat vincles entre les asimetries dreta-esquerra de les proporcions de dígits i l'hospitalització per Coronavirus. ". Esperem que a mesura que entenguem més profundament aquestes associacions puguem identificar amb més precisió les persones en risc", ha detallat Manning.Les seves troballes es deriven d'unaque va explorar la gravetat del Coronavirus i la seva relació amb nivells baixos de testosterona i possiblement nivells alts d'tant en homes com en dones. "La nostra recerca està ajudant a augmentar la comprensió dels casos greus de Covid. L'hospitalització és més comuna en ancians i en homes, però hi ha molta gent gran que experimenta símptomes lleus del Coronavirus. Per contra,. La nostra investigació pot ajudar a identificar a les persones amb risc més elevat d'hospitalització en tots els grups d'edat", ha conclòs l'expert.

