Banksy ho torna a fer: pinta un mural reivindicatiu a Ucraïna

L'agost del 2005 l'artista britànic -i anònim-va fer un grafiti al costat palestí del mur que separa. La imatge de dos sofàs vora una finestra va fer la volta al món i aviat es va convertir en una de les obres d'art -i de solidaritat- més reconegudes del grafiter. Aquesta, però, no ha estat l'única vegada en què Bansky s'ha mullat a favor d'una. Després de Palestina, en van venir moltes més. Aquest dissabte, però, de la que es parla és la d's'ha limitat a escriure a Instagram. En una publicació al seu perfil de la xarxa social ha difós tres imatges de la seva última peça. Un grafiti d'una noia que fa un exercici de gimnàstica i aguanta un equilibri que sembla gairebé impossible sobre les restes d'una paret destrossada pels bombardejos de la guerra a la localitat, situada als afores de la capital del país, Kíiv. No és menor que l'artista hagi penjat l'obra a la plataforma de Meta. Aquesta és la manera que fa servir per dir al món que el grafiti és seu, és a dir, per demostrar la sevaA més a més, amb el missatge, Banksy ha confirmat la seva presència a Ucraïna. En els darrers dies,de caràcter polític també a Borodianka. De la resta d'obres d'art, però, encara no es té confirmació d'autenticitat. Una d'elles representa un nen amb un vestit d'arts marcials japoneses que tomba amb una clau de judo un adult vestit de forma similar i que recorda el president rus,, aficionat a aquestes tècniques de defensa personal.Borodianka va ser castigada pels bombardejos russos a l'inici de la invasió d'Ucraïna, el febrer d'enguany. Dos mesos després, la localitat va ser recuperada per les forces militars ucraïneses. Aleshores, es van descobrir

