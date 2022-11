Ercros tanca la producció a Flix després de 125 anys

La històrica planta industrial d’a Flix (Tarragona)queda el pròxim 1 de gener. La direcció de l’empresa ha comunicat als representants sindicals el tancament de la fàbrica de fosfats, la qual cosa comportarà l’que resten a la plantilla, i també es quedaran sense feina un centenar d’operaris d’empreses subcontractades.Ercros, segons informa el Diari de Tarragona, ha argumentat la seva decisió de tancar a partir de la impossibilitat de renovar el contracte de subministrament d’àcid clorhídric i també el de fabricació de fosfat dicàlcic. Lalesper als pròxims anys en serien la justificació.Davant l’anunci del cessament de l’activitat d’Ercros a Flix l’equip de govern deha emès un comunicat en què expressa la seva solidaritat cap als treballadors afectats i explica que després de mantenir reunions aquest divendres amb els comitès de les empreses afectades, vetllaran "perquè les condicions econòmiques i laborals de totes les persones treballadores siguin justes". A tal efecte, el govern municipal ha mantingut els primers contactes amb el Departament d’de la Generalitat de Catalunya per fer seguiment deplantejat i dels que puguin derivar-se’n.Amb tot, el govern municipal instaa què explorin alternatives per allargar la producció de fosfat dicàlcic a Flix i conclou que continuarà "treballant en el projecte de reindustrialització per tal de generar nous llocs de treball a la localitat". L’empresa començarà a negociar les condicions dels acomiadaments amb els representants sindicals la setmana que ve.Just dos dies abans d’informar els representants sindicats de la decisió de tancar, Ercros feia públic unsal setembre d’enguany, un 93% més que els de 2021. Les vendes han estat de 774 milions d’euros, un 40,4% més elevades que les aconseguides l'any passat. També informava que a 30 de setembre de 2022, Ercros disposava de, dels quals 49,21 milions corresponen a tresoreria i 89,41 milions, a línies de finançament no disposades.Amb(des del 1897), Flix és el degà dels centres productius d'Ercros i. El 2017 la fàbrica va tancar la seva planta de fabricació de clor amb tecnologia de mercuri, prohibida per la Directiva d'emissions industrials de 2010. La fàbrica de Flix produïa actualment -en règim de màquila- fosfat dicàlcic, producte que s'utilitza en la fabricació de pinsos per a l'alimentació animal.

