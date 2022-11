Cal que esclatin sopes de tomàquet a cada instant

La diana escollida ha generat una gran polèmica, perquè és clar, "hi ha altres maneres d'obtenir una foto i un titular". Però precisament per això és una diana molt ben rumiada. Perquè dispara al nucli neuràlgic de l'home: el seu ego. Llençant-hi sopa de tomàquet , la jovenalla amenaça la bellesa que entre tots hem decidit que hem sabut crear, aquella que exhibim amb orgull en una sala de museu. I això el nostre ego col·lectiu, l'ego d'espècie, no ho perdona. El planeta sencer -obres d'art incloses- se'n pot anar a la merda, però els nostres moments de lucidesa artística no es toquen! Fins aquí podíem arribar!Ha estat una molt bona idea passar a l'acció mediàtica posant en fals perill els santuaris on l'ésser humà emmagatzema les seves creacions, els llocs on hi desa les peces més valuoses que ha estat capaç de pensar, les fortificacions que mantenen intactes les nostres essències artístiques.Mostra amb nitidesa el nostre comportament davant el desastre mediambiental (i davant qualsevol problema en general): que no ens tallin el rotllo mentre estem ficcionant el món, ja sigui amb una escultura, un story o un casament. Que ningú ens interrompi! En fi, el retrat que ens han pintat aquests nois és rodó. Dels que et claven sempre la mirada. Com La Gioconda.Alguns il·lustres tertulians de ràdio amb la vida solucionada, gent amb un bon coixí econòmic, patums d'aquella dreta conservadora i negacionista, persones que no han aportat mai res a la lluita pel canvi climàtic ni en cap altra lluita compartida, i també alguns dels visitants dels museus en el moment en què es produïen els greus atemptats (segur que els heu vist als vídeos virals). Tot plegat, bastant homogeni, un mateix patró de contra-activista que només s'activa per protegir els seus propis interessos.Sí, m'està bé que els nens posin nerviós van Gogh. M'està bé que molestin Monet. M'està bé que posin al centre del debat els divertimentos que hem fet els homes. Perquè, com més ho fan, més petits es fan els quadres i més colossal es veu el repte que tenim al davant. Com més mans es posen al cap els conservadors acrítics, més complementàries semblen les belles inspiracions dels homes i més urgents es tornen les emergències globals.La sopa de tomàquet abocada sobre una obra estimada és avui un símbol magnífic de fragilitat humana, rebaixa la grandesa dels nostres passatemps, ens recorda com és de petita la nostra obra al costat de la immensitat de la natura. Sí, és ridícula la pintura i és ridícula la pintura que aboquem sobre la pintura, perquè al final totes dues pintures depenen de la seva existència dins d'un planeta que s'acaba. I, amb ell, nosaltres.Crec que aquests nois ens estan ajudant més del que sembla. Però, de moment, entenc que sigui molt més fàcil enfadar-nos-hi. Fem-ho. Enfadem-nos-hi cada vegada que un d'ells vessi una mica de sopa de tomàquet sobre un marc barroc. Així viurem amb més tranquil·litat d'esperit, negant-nos el futur, però protegint amb dents i ungles les ficcions de la nostra vida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor