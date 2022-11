Els liberals de l'Institut Ostrom fan festa grossa i guardonen Xavier Sala-i-Martín

Hi ha pocs espais on puguin seure ideològicament a prop, líder del PP a Catalunya, i el diputat de Junts. Però és que aquest dijous va ser festa grossa entre els liberals catalans. I el que el procés ha separat, el-això sí, el del morro fort- es veu que pot aixoplugar. L', un dels think tank d'aquesta ideologia més actius a Catalunya, va celebrar el seu sisè aniversari en una gala a l'Hotel H10 Art Gallery de Barcelona, amb la presència de consellers i alts càrrecs polítics, dirigents patronals i alts directius delss ectors tecnològic i biomèdic, així com figures de l'àmbit acadèmic.En el transcurs del sopar, es van lliurar els Premis Institut Ostrom al Lideratge Empresarial i Intel·lectual. El Premi al Lideratge Intel·lectual va ser per a, un omnipresent als debats públics i reconegut exponent d'un liberalisme desacomplexat. Catedràtic d'Economia a la Universitat de Columbia i professor visitant a la, ha estat consultor del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional, i és el Chief Economic Advisor del. Ostrom ha volgut premiar la seva projecció internacional i la tasca divulgadora de l'economia, on els seus posicionaments han generat controvèrsies amb altres personalitats d'alt nivell acadèmic, com el doctor Vicenç Navarro.L'altra premiada va ser l'empresària, guardonada amb el Premi al Lideratge Empresarial. Alarcón és la directora executiva i fundadora deprimera plataforma en línia a Espanya que permet a persones particulars llogar els seus cotxes i furgonetes a altres conductors per hores, dies, setmanes o mesos. Des del seu naixement l'any 2011, l'operador compta amb cotxes de lloguer a més de 500 poblacions. Alarcón ha desenvolupat una exitosa trajectòria emprenedora i va treballar a la Xina. Recentment també ha llançat la plataforma digital TerapMe que posa en contacte usuaris amb psicòlegs per a consultes online. Combina l’activitat empresarial amb la vicepresidència de Foment del Treball i deEl conseller de Drets Socials,, va felicitar l'Institut Ostrom pel seu sisè aniversari, destacant la feina del think tank en la promoció de les societats obertes i les polítiques basades en l'evidència. El conseller, que va enviar un vídeo de felicitació, va esmentar la figura de Ramon Trias Fargas, exponent i referent del liberalisme català des dels anys del franquisme.El director de Recerca d'Ostrom,, va dir que "Catalunya necessita una interlocució productiva entre la societat civil, els agents econòmics i les institucions públiques" i va fer una crida a revitalitzar el debat públic, "però se'ns acaba el temps. Cal prémer l'accelerador abans no sigui massa tard".Al sopar també van assistir, director general d'Innovació i Emprenedoria;, president de la patronal FemCat;secretari general de Pimec; Xavier Panés, president de la Cecot; Salvador Guillermo, vicepresident de Foment; Toni Fitó, vicepresident de la Cambra de Comerç; Josep Lluís Sanfeliu, vicepresident de Barcelona Global, així com els diputats Alejandro Fernández (PP), Jordi Riba (PSC), Joan Canadell i Glòria Freixa (Junts) i Genís Boadella (PDECat).

