Així és la xarxa social que està robant milers d'usuaris a Twitter

està en caiguda lliure des de la compra d'. Les seves primeres mesures estrella, acomiadar gran part de la plantilla fer que determinades funcionalitats passin a ser de pagament , no han estat ben rebudes pels usuaris, que ja busquen alternatives. Així és l'arena on ha volgut competir el magnat estatunidenc. D'entre tota la competència que ha emergit els darrers dies per pescar en aquestes aigües tan mogudes, destacaMastodon és una plataforma de mitjans descentralitzada, lliure i de, amb diversos avantatges per substituir l'empresa de Musk. Pretén susbtituïr Twitter, però hi té poc a veure. Creada el 2016, presenta una interfície similar a la de la plataforma blau cel. I aquí s'acaben les semblances.Com a diferències fonamentals, permet escriure, en comparació al límit de 140 de Twitter, i. Aquest segon aspecte fa que un gran nombre de publicacions diverses i sense cap nexe d'unió circulin sense rumb pel mur d'inici. Això facilita el fet de trobar perfils interessants, però exigeix un treball inicial de posada d'ordre.Funciona per, moderades pels mateixos usuaris. En entrar a la xarxa social, cal escollir quina instància es vol consultar. A partir d'aquí, comença el joc. De fet, són els usuaris més veterans els qui guien els novells, amb infografies i material per superar amb èxit laL'experiència d'usuari de Mastodon és més aviat com la de, amb la diferència que no funciona amb un únic feed, sinó que permet crear comunitats pròpies independents, amb normes personalitzades. Tampoc hi ha anuncis, ja que es finança per. En la majoria dels casos, pels mateixos usuaris. Caldrà veure si amb aquest model pot competir amb la plataforma d'Elon Musk.

