Demanen 6 anys de presó a un home per fer tocaments i petonejar dues nenes d'11 anys a Tremp

La Fiscalia demana 6 anys de presó per a un home acusat dedues nenes a. Els fets va tenir lloc al 2019, quan les menors tenien 11 anys i ell 58. El primerva passar entre els mesos d'abril i maig, quan l'home es va acostar a una nena dins d'un centre religiós on hi havia més gent i li va tocar els pits.El segon cas va succeïr a l'octubre del mateix any en ple carrer, quan l'acusat va agafar pel braç a una altre menor i li va fer un petó als llavis. L'home, que no té antecedents, serà jutjat el 17 de novembre a l'Audiència de Lleida per. La fiscalia demana per a cadascun d'ells una pena dei una indemnització deper a cada nena per danys morals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor