Feijóo recuperarà el delicte de sedició si arriba a la Moncloa

El president del PP,, ha deixat clar que recuperarà el delicte de sedició si aconsegueix arribar a la Moncloa. El dirigent conservador sosté que la reforma del codi penal acordada entrei ERC és un "cessió" als independentistes. "Ni Sánchez ni els independentistes poden abaratir els atacs a la Constitució", ha dit. La dreta espanyola en bloc ha carregat contra el president del govern espanyol per l'anunci que va fer dijous.En una compareixença a la seu del-sense preguntes-, el cap de l'oposició ha dit que la majoria d'espanyols se senten "tristos i indignats" per aquesta reforma penal "a la carta" i amb l'objectiu de concedir "privilegis" als polítics independentistes. "És obscenament evident que no hi ha cap raó benintencionada per a aquesta decisió", ha assegurat. En aquest sentit, ha remarcat que la reforma del codi penal fa que fets similars es castiguin de manera menys greu que en altres països.La reforma del codi penal consisteix en la derogació del delicte de sedició i la modificació del delicte de desordres públics. D'aquesta manera, les penes passen dels 10 a 15 anys de la sedició a un màxim de cinc anys per desordres públics. Elsosté que això permet homologar el codi penal espanyol als estàndards europeus. "Pedro Sánchez només busca la supervivència; l'independentisme mai es conforma", ha criticat Feijóo.Pel que fa a l'altre partit de la dreta espanyola,, la seva presidenta Inés Arrimadas ha assegurat que la reforma de la sedició és un "antecedent molt perillós" i representa "una cessió arbitrària al separatisme" per continuar al Palau de la Moncloa. Alhora, ha avisat que la mesura va "en contra del Suprem, del consens constitucional" i de "la dignitat" la democràcia espanyola. "Sánchez desballesta el Codi Penal a mida dels condemnats per sedició", ha denunciat Arrimadas en un missatge de Twitter, en el qual també ha assenyalat que el líder de l'executiu estatal "no té límits".

