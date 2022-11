Una vacuna experimental contra el càncer obté resultats esperançadors en animals

Una vacuna terapèutica experimental contra el càncer ha obtingut resultats esperançadors en animals, segons estudis realitzats per investigadors de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units (NIAID, per les seves sigles en anglès), publicada a la revista científica Cell. La vacuna indueix dues respostes diferents i desitjables del sistema immunitari que condueixen a una regressió significativa del tumor en ratolins.





Els investigadors han descobert que l'administració intravenosa de la vacuna fa augmentar les, capaces d'infiltrar-se i atacar les cèl·lules canceroses i activar el sistema immunitari innat. La resposta immunitària innata modifica l'entorn més immediat del tumor, contrarestant les forces supresores que, d'una altra manera, frenarien l'acció de les cèl·lules T. Amb la vacuna, s'impedeix que això succeeixi.Amb altres paraules, el denominat pels investigadors "" aconsegueix un objectiu important en la cerca de vacunes immunoterapéuticas eficaces contra el càncer. L'estudi demostra que l'administració de la vacuna per via intravenosa permet i potència la immunitat de les cèl·lules T en superar l'activitat immunosupressora induïda pel tumor.Els investigadors afirmen que aquesta vacuna experimental també podria administrar-se per via intravenosa aespecífiques del tumor com a teràpia. També podria millorar el control del tumor, en augmentar el nombre de cèl·lules T i alterar el microambient del tumor perquè funcionin millor, segons els investigadors.La vacuna experimental "" ha estat dissenyada pel doctori els seus col·legues del, juntament amb col·laboradors de, una empresa biofarmacéutica en fase clínica de Baltimore, Maryland, als Estats Units. Vaccitech ja ha anunciat els seus plans d'impulsar la plataforma "SNAPvax" per al seu ús en el tractament del càncer associat al(VPH) el 2023.

