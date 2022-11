La justícia arxiva la investigació contra el guàrdia urbà que va disparar a un sensesostre

L'existència d'un ganivet

La justícia hala investigació sobre el 21 de novembre de 2020 . Segons ha avançat el programa Planta Baixa de TV3 i ha confirmat, la magistrada a càrrec del cas descarta seguir investigant el policia per haver ferit de gravetat el Marjan amb l'ús de l'arma reglamentària, ja que considera que el guàrdia urbà va actuar en defensa pròpia i en compliment del seu deure. Una decisió que xoca amb la versió de l'home que dormia al ras,i que va córrer alterat per la por quan va veure arribar les furgonetes que el perseguien, segons va explicar a aquest diari.Amb aquest pronunciament,, que no va veure cap mala praxi en el comportament de l'agent de la Unitat de Reforç per les Emergències i Proximitat (UREP) i que el va permetre recuperar l'activitat policial amb normalitat. Així, la interlocutòria allibera l'agent de qualsevol responsabilitat penal ia qui acusen d'atemptat contra l'autoritat dels policies que es van desplaçar aquell dia al passeig de Sant Joan.Per la seva banda, la, qui exerceix l'acusació popular contra l'actuació de la Guàrdia Urbana,i reclama que la jutgessa vagi més enllà de la versió policial. Des de l'entitat consideren "greu" que es deixi sense cap efecte un dispositiu en què es va disparar un home per haver-se alterat davant la persecució de diverses unitats policials.La interlocutòria, a més,Ara bé, la magistrada recull que no el duia a la mà, com s'havia apuntat inicialment, sinó que el tenia lligat al braç. Una realitat, expliquen treballadors del sector social, molt habitual entre les persones que viuen al carrer i que tenen molts pocs estris per al dia a dia. Alhora, el text també precisa que tot va començar per l'avís d'una veïna que es queixava de la presència de l'home sense llar prop de casa seva, per motius de salubritat.El cas del Marjan, que va passar per la Unitat de Cures Intensives () de l'Hospital de Sant Pau iva fer revifar el debat sobre quan tenen permís els agents per utilitzar armes de foc.existent en aquell moment per a la policia barceloninaen el cas del Marjan, com va explicar NacióDigital . Per això, el Centre pels Drets Humans Irídia va demanar una investigació a fons. Ara, després de la instrucció, la jutgessa ha considerat que qui tenia raó era la Guàrdia Urbana.

