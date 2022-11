El racisme desacomplexat s'acarnissa amb els gitanos: les vivències rere les dades

Del malson del pis al "gueto"

Discriminació normalitzada

. O que fos el seu professor, o el seu cap, o policia. Ho conclou el darrer informe sobre racisme dut a terme pel Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, que va enquestar 1.200 persones entre 15 i 29 anys, i que es va presentar la setmana passada. Aquestes dades mostren lque encara existeix a la societat espanyola. Cap altra ètnia o col·lectiu rep unes puntuacions de rebuig tan gran, pel que fa a la percepció ciutadana. Davant d'això, membres de la comunitat gitana exposen acom es mantenen aquestes discriminacions quotidianes contra el poble gitano, i reclamen a l'administració una reacció fent notar un deute històric.Les dades de l'estudi -en què el 30% dels joves diu que tampoc acceptaria tenir un alcalde gitano- ressegueixen un camí d'exemples quotidians de discriminació que la comunitat gitana veu amb impotència i una resignació forçosa. "Ens passa amb tot. Des d'entrar a una botiga a intentar comprar un cotxe per Wallapop.", menciona Ricard Valentí, de. El mateix representant del poble gitano gracienc recorda que els quatre puntals pendents de resoldre són. Per cada categoria, hi ha una riuada de discriminacions.En alguns casos, se centren especialment en les dones. "Per part de, són habituals elsla capacitat de tenir un fill d'i la visiten", comenta María Rubia, membre de laAixò s'uneix a altres demostracions de racisme de fons, que s'originen com una reacció espontània als noms, el físic o el codi postal. "No és el mateix que et diguis Antonio Heredia Vargas i siguis de la Mina o et diguis Oriol Vilamarí i visquis a l'Eixample", resol Rubia.Un fet que es reprodueix també amb la feina. Les complicacions per passar processos de selecció alimenten que, assegura María Rubia. "Hi ha gent que batalla els prejudicis, s'hi esforça més i prova de ficar el peu en aquesta mena de món exterior i es troba que aquest món es nega a obrir-li la porta", detalla l'activista pels drets del poble romaní.Un fet similar passa amb l'habitatge. Així ho advertia Mar Vidal, tècnica de la, que en una trobada recent d'entitats socials expressava que a l'hora d'aconseguir un lloguer "les persones racialitzades, com les gitanes, xoquen de cara amb la discriminació". Així, aquesta treballadora social que acompanya famílies en la cerca d'un habitatge on viure exposava els entrebancs que travessen habitualment els gitanos. Torna a surar el maldecap dels cognoms. ". En trucar per concertar la visita, en el moment de donar uns noms i cognoms, si són relacionables amb uns cognoms típics del poble gitano, la trucada es queda allà. I la persona no pot arribar a demostrar ni si és solvent", detalla Vidal.Tot això acaba incidint també en territoris que acaben convertint-se en una mena de "gueto", remarca Rubia. En aquest sentit, es defensa que la negativa constant davant els intents d'alguns joves de sortir de la bombolla de la comunitat gitana acaba reforçant aquests vincles amb el seu entorn. "Després d'intentar-ho,, però que els acaba fent més feliços", exposa la membre de la Unió del Poble Romaní.La mateixa subdirectora del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut, Anna Sanmartín, expressavaentre la percepció que altres ètnies poden ser més rebutjades que els gitanos i les respostes que van trobar a l'estudi. "Les dades mostren el contrari", va subratllar, tot apuntant que la realitat deUna idea que, per contra, no qualla de la mateixa manera entre els gitanos entrevistats. Tant Valentí com Rubia neguen haver-se sorprès amb els resultats de l'enquesta. Amb un peu a la història i un altre a la quotidianitat, els membres de la comunitat gitana remarquen que, apunta la membre del col·lectiu romaní. En el mateix sentit, Joan Batista, també gracienc, recorda que encara es pot apreciar aquesta realitat amb", ja que el vincula a "trapacero". Una paraula que fa referència a "qui amb astúcies, falsedats i mentides procura enganyar algú".Davant d'això, Ricard Valentín troba a faltar una resposta de la ciutadania del seu voltant. "", però lamenta que no succeeixi. Parcialment, celebra que hi hagi avenços com el recent impuls del Congrés dels Diputats per modificar el codi penal per tipificar l'antigitanisme com a delicte d'odi específic. Ara bé, el deute històric és massa gran. ". O una comissió de la veritat", reivindica María Rubia, que recorda que el poble gitano també va ser una de les obsessions del nazisme i el franquisme, malgrat això no es recordi de manera tan habitual. Alhora, la comunitat gitana lamenta que es vinculin els tòpics sobre la seva ètnia a la manca de feina o a la marginalitat quan això és "la conseqüència del racisme", i "no hauria de ser la causa", subratlla Rubia.I mentre el debat polític i social manté apartada la realitat d'una comunitat queels exemples de discriminació quotidiana enumerats pels representants de la comunitat gitana a aquest diari s'acumulen. Com quan un jove es va graduar de la selectivitat i va trucar a un restaurant per celebrar-ho i li van dir que allà els gitanos pagaven per avançat. O el dia que la comitiva judicial es va apropar a Ricard Valentí, en un desnonament pel qual protestava, i li va etzibar:. Unes anècdotes discriminatòries que es barregen amb les dels seus avantpassats. "A la família sempre ens hem trobat atacs per ser una minoria. També quan els avis m'explicaven que els pegaven una bufetada per parlar en català", rememora el representant dels gitanos de Gràcia. Un greuge històric que les dades no encoratgen, ni de bon tros, a assumir com a moderat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor