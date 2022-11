Per què s'encomanen els badalls?

és una d'aquelles coses que l'ésser humà no pot evitar. Una acció natural que en molts casos s'associa alo a laque pot provocar el nostre replet dia a dia. També es pot donar per haver dormit poc o a la inversa, ser un símptoma que cal anar al llit. Però hi ha un moment que, fins i tot si ens trobem en un estat perfecte, no podem evitar badallar: quan badalla una altra persona que tenim al davant.No és cap misteri i té una resposta científica. I és que quan percebem que algú fa unprop nostre, una part molt concreta del nostre cervell s'activa i fa que imitem de manera totalment involuntària l'acció que acabem de veure en l'altra persona. Això ho ha revelat un estudi de la Universitat de Nottingham , al, que assegura que el contagi del badall es produeix en concret a l', una àrea que s'encarrega del moviment a través d'impulsos neuronals.L'estudi també explica que no tothom és igual de propens ael badall d'alguna altra persona, sinó que depèn de la capacitat de cada escorça del cervell d'estimular-se amb més o menys facilitat. Laés important, no només per resoldre aquesta curiositat, sinó que també ajuda a entendre les causes de lesvinculades a aquesta àrea del cervell, com són la imitació involuntària de paraules o d'accions que fan altres persones.

