Creus que la derogació de la sedició és positiva per a l'independentisme?

ERC proposes més repressió?

Per Més repressió? el 11 de novembre de 2022 a les 18:27

Vilalta, Aragonès, empasseu-vos l'orgull i llegiu-vos la llei que s'ha inventat el vostre amic Sán-chez. Us fa beure betzina dient que és mel. Us enreda. Amb aquesta llei perdrem els drets de reunió, manifestació, protesta, ocupació... Dos exemples una altra situació com la d'Eco-nomia seria molt greu penalment; ocupar les escoles com a la vigília de l'1 d'Octubre obligaria els mossos o la GC o policia a treure la gent, identificar-nos i jutjar-nos... i així pots anar posant exemples. Han pres de model tot el que va passar i ho penalitzen. ERC vols ser la repressora de Catalunya? Ja sé que us fa nosa Puigdemont però tant com per veure'l emmanillat i menyspreat a Madrid abans de les eleccions , amb aquest botí Sánchez creu obtenir majoria absoluta. No voteu aquesta llei.