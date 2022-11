Pressupostos generals de l'estat

La portaveu d'ERC,, també ha celebrat l'acord per la reforma del codi penal i s'ha defensat de les crítiques d'una part de l'independentisme que assegura que ara l'estat podrà. "Es rebaixen les penes. Considerem que és positiu per al moviment independentista i per a moviments de dissidència", ha expressat la republicana en una atenció als mitjans aquest divendres abans de celebrar una reunió de la nova executiva d'ERC que va sortir escollida el diumenge. La portaveu dels republicans ha insistit que més enllà de l'eliminació del delicte de sedició, també es rebaixen les penes peri es "clarifiquen" per deixar menys marge a la interpretació de la justícia.Les declaracions arriben després d'una jornada deper part de Junts, CUP, ANC i Òmnium. Aquesta última entitat, ha alertat que aquesta modificació "és unde la dissidència política" i en la persecució del dret a protesta, en declaracions del president,. Vilalta no ho veu així, i ha insistit en el fet que hi ha una rebaixa generalitzada dels delictes per desordres: "Amb aquest acord, s'avança en el camí de drets i llibertats". Preguntada per les crítiques directes de, Vilalta ha convidat ambdues formacions ade la reforma, i sobre les veus que apunten que s'ha createn substitució de la sedició, ha insistit que el delicte de desordres públicsal codi penal i que ara han rebaixat les penes deVilalta ha recordat, com també ha fet aquest matí el president de la Generalitat,, que el seu objectiu polític és l'amnistia, i ha apuntat que aquest primer acord és "un gran pas" però que no s'acaba la feina aquí: "Continuarem persistint i perseverant", ha afegit la portaveu, que també ha avisat a la resta de l'independentisme que això s'aconseguirà sumant: "Com més forts siguem des de l'independentisme i els demòcrates per defensar drets i llibertats imés a prop estarem de la república catalana".El cap de l'executiu també ha reiterat aquesta idea, que la reforma és un avenç per fer possible que cada cop siguiper a l'estat perseguir l'independentisme. Aragonès estat dels més matiners aquest divendres, fent una compareixença des de la galeria gòtica del Palau de la Generalitat a les 9:00 hores del matí. Ha assegurat que després d'aquest anunci ara queda "", i que continuaran treballant "amb tota determinació per ampliar acords" per avançar en la desjudicialització del conflicte, més enllà de la sedició. Així ho ha dit en referència al fet que la negociació amb el PSOE continuarà ara per acabar de modelar la reforma del codi penal.Des d'ERC han insistit a reivindicar que aquesta reforma és unconjunta entre el govern català i l'espanyol, i dels compromisos adquirits en la taula de negociació, que abans i ara continua sent qüestionada per una part de l'independentisme: "És una estratègia que ara veiem que", ha considerat Vilalta, que ha assegurat que amb aquest acord s'avança en la desjudicialització, tot i que aquest mateix divendres el líder del PSC,, ha assegurat que la reforma no suposa en cap cas "desjudicialitzar".Sobre la capacitat que tingui aquesta reforma n'ha parlat Vilalta, que ha acabat reconeixent que els efectes dependran en part de la. Sobre quina serà la conseqüència directa de l'eliminació de la sedició la secretària general d'ERC,, ERC respòn que el què aconsegueix la reforma és "millorar lesperquè no es pugui aplicar més repressió, però lamentablement no tenim certeses". Així, Vilalta ha afegit que per aquest motiu han de continuar treballant per aconseguir l'amnistia.Aplana aquesta reforma el camí perquè ERC aprovi els pressupostos generals de l'estat? Vilalta ha recordat que els republicans han anat defensant que la desjudicialització era una "condició necessària i imprescindible" per poder parlar de tot, però ha assegurat que. Continuaran negociant els comptes i ha advertit que encara tenenperquè siguin el màxim d'útils per Catalunya.

