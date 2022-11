Què és millor: rentar-se les dents en llevar-se o després d'esmorzar?

Rentar-se les dents abans d'esmorzar

Rentar-se les dents després d'esmorzar

com a mínim, t'has de rentar les dents dos cops al dia. Un al matí i l'altre abans d'anar a dormir. Però pel que fa al matí, hi ha opinions de tot. Quan t'has de raspallar: abans o després d'esmorzar? Els experts no es posen d'acord. De fet, aquesta és una qüestió àmpliament debatuda en el sector de l'odontologia. Hi ha veus que defensen que és millor fer-ho abans i altres després.Experts del New York Times han debatut sobre els pocs estudis que hi ha al respecte, que presenten resultats poc clars i limitats. Així i tot, sí que han estat d'acord en presentar tot un seguit d'per tal que cadascú decideixi.La microbiòloga i dentista pediàtrica Apoena de Aguiar Ribeiro ha explicat que. "Aquest és el motiu pel qual ens fa pudor tot just ens despertem", ha precisat. Si sumem això al fet que és comú que bona part dels esmorzars siguin molt rics en carbohidrats de sucre, com poden ser els cereals, el pa, les magdalenes o els pancakes, la nostra boca es converteix en unperquè les bacteris es multipliquin. Quan això passa, es deixen anar àcids que poden fer malbé l'esmalt protector de les dents, quelcom que fa que siguem més propensos a tenir, ha apuntat Ribeiro. Així doncs, segons aquesta especialista, rentar-se les dents abans d'esmorzar fa que desapareguin les bacteris i que sigui impossible que puguin multiplicar-se.Una altra raó per rentar-se les dents abans d'esmorzar és que fer-ho fa que comencis a produir més saliva, una de les coses que més protegeix la dentadura. A més a més, si fem servir una, segons la doctora, la dentadura encara serà més resistent al deteriorament perquè aquesta substància fa més fort l'esmalt i neutralitza els àcids de l'esmorzar. Per la seva banda, la doctora i professora d'odontologia pediàtrica a la Universitat de Carolina del Nord Rocío Quinonez ha defensat que incorporar aquesta pràctica abans d'esmorzar ens assegura que no ens oblidarem. ". Aquesta és una cosa que és probable que et passi, per exemple, si tens l'hàbit d'esmorzar fora de casa, en un bar o a la feina", ha assenyalat.D'altra banda, el dentista, professor, doctor i vicedegà d'Afers Acadèmics de la Universitat d'Odontologia de Michigan, Carlos Gonzalez-Cabezas, ha considerat que "la realitat és que, així que encara que es rentin les dents abans d'esmorzar, és probable que encara li quedin restes de bacteris després de fer-ho. És per això que els bacteris restants poden multiplicar-se i produir àcids quan esmorzen o bé al llarg del dia, així que". Tanmateix, ha afirmat que el fluor de la pasta de dents actua millor si després de rentar-nos les dents no mengem.En la mateixa línia, altres experts i expertes han assegurat que. Precisament per això, hi ha especialistes com ara la doctora Ribeiro que han aconsellat esperar-se 30 minuts després d'esmorzar per rentar-se les dents. I, en cas de no poder esperar tant, el que ha aconsellat és beure aigua o glopejar abans de passar al raspallar.Per tot plegat, els i les especialistes han considerat que, al final, veient que no hi ha consens en el món científic,. Segons Ribeiro, "no hi ha proves que sustentin cap de les dues opcions, així que tampoc crec que hi hagi una diferència tan gran entre optar per una cosa o per l'altra". És per això que ha conclòs que la pregunta clau que s'ha de fer cada persona a títol individual és:"Tria la resposta i fes-ho", ha resumit.

