Òmnium alerta que la modificació del delicte de desordres públics facilita la repressió de l'Estat

El president d'Òmnium,, ha alertat que la modificació del delicte de desordres públics anunciada dijous per Pedro Sánchez " i en la persecució del dret a protesta, també més enllà de l'independentisme. Sobre la sedició, ha reiterat que no contemplen "cap altra via que no sigui la seva".En una atenció als mitjans el migdia d'aquest divendres davant el Parlament, Antich ha afegit que el canvide l'Estat contra la ciutadania. El líder d'Òmnium també ha lamentat que la supressió del delicte de sedicióper l'Estat. "La sedició és un delicte totalment antidemocràtic, propi d'un Estat autoritari", ha defensat.Així, l'activista ha valorat que la reforma del codi penal espanyol "amplia perillosament" el delicte de desordres públics, fet que el preocupa "enormement" com a activista, perquè. "", ha expressat. "Els mateixos que van decretar presó contra Jordi Cuixart per exercir el dret a protesta?", s'ha preguntat de forma retòrica.Amb un to més dur s'hi ha referit, que ha titllat d'"" la derogació del delicte de sedició i s'ha referit a Sánchez com un "". Al seu torn, Junts i la CUP han retret ael seu optimisme i han denunciat que "l'1-O es podrà condemnar ara per desordres públics" i que Sánchez fa "".

