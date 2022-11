Nova estació d'AVE a un quilòmetre de l'aeroport de Girona i amb un cost de 50 milions

L'se situarà a 600 metres o a un quilòmetre de les pistes i costarà uns 50 milions d'euros. Aquestes són les dues opcions que preveu l'encarregat per l'Estat. El secretari general d'Infraestructures,, ha explicat que en tots dos casos, es preveu que l'estació sigui una, per captar entre 2,4 i 3 milions de passatgers anuals.Flores ha detallat que s'aprofitaria el punt d'avançament i estacionament de trens (PAET) que hi ha al terme de, un espai que actualment compta amb quatre vies. Lacontempla afegir-hi dues vies més, fins a les sis, mentre queconsistiria a allargar les quatre vies cap a nord. Aquesta darrera permetria acostar-se més a la terminal.Elva adjudicar el mes de juny del 2021 el contracte per a la redacció de l'estudi informatiu d'aquesta infraestructura, per un import dei un termini d'execució de 24 mesos. Quan ja s'ha superat la meitat del termini, la seva titular,, s'ha reunit amb els agents del territori per explicar-los els avenços.A la trobada, que s'ha fet a la subdelegació del govern espanyol a Girona, hi han assistit elsdels municipis afectats, juntament amb representants de la, de lai de la, a banda d'altres agents del territori. Sánchez i Flores han posat sobre la taula les potencialitats de la infraestructura."Hem analitzat la demanda basant-nos en el, que pensa en un aeroport per a uns", han començat. El potencial de captació de la nova estació anirà acompanyat del desenvolupament de l'aeroport. "", han defensat. De fet, s'han aventurat a afirmar que hi haurà persones de l'àmbit metropolità que optaran per l'aeroport de Girona abans que el del Prat.Sigui quina sigui l'opció escollida, el projecte es podria ampliar amb una, que l'estudi també contemplarà. En cas que la demanda sigui alta, es crearà una línia específica fins a l'aeroport com a, que costaria uns

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor