Pressupost municipal rècord a Barcelona per als programes d'alimentació

destinarà enguany unsdel pressupost municipal als diferents programes d’alimentació de la ciutat, xifra que suposa unrespecte als diners que s’hi destinaven abans de la pandèmia de la Covid-19 (deu milions d’euros anuals). Les Corts, Gràcia i Nou Barris són els tres districtes que més han incrementat la demanda d’ajuts respecte a l’any 2019.Entre els programes que més s’han incrementat durant els dos darrers anys hi ha els ajuts atorgats des dels centres de serveis socials per cobrir despeses d’alimentació. En concret, l’any 2019 es van atorgar, mentre que la previsió per a aquest any 2022 és que s’atorgaran 20.280 ajudes per valor de 4,28 milions d’euros.Els programes d’alimentació municipals van molt més enllà de l’atorgament d’ajudes econòmiques a través de la, i volen promoure un model basat en una dieta saludable i de proximitat.L’any 2020 es va posar en marxa elper garantir l’accés a una alimentació digna, sostenible i saludable a persones en situació de vulnerabilitat. Les persones usuàries participen en diferents tallers de cuina i reben lots d’aliments i acompanyament social per a la inclusió laboral i comunitària. El projecte té un pressupost de 320.000 euros per a aquest 2022 i ja ha atès 146 persones que han participat en 22 tallers de cuina comunitària. A més dels tallers, el projecte ha atorgat 1.264 lots d’aliments i ha ofert gairebé 10.000 àpats.L’altre programa municipal que més ha crescut en els darrers anys ha estat el, que vol facilitar una alimentació adequada a les persones grans en situació de fragilitat i proporcionar-los un espai de vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat. Aquest programa ha passat d’1,6 milions d’euros i prop de 238.500 àpats servits a 1.300 persones l’any 2019 als 2,39 milions d’euros i 310.000 àpats servits que es preveuen per a aquest any 2022.Més enllà d’aquests programes, a la ciutat també n’hi ha d’altres que igualment hanen els darrers anys, com els següents:Els, que el 2019 van servir 480.000 àpats amb un pressupost de 3,17 milions d’euros, mentre que aquest 2022 la previsió és que en serveixin 522.000 amb una inversió de 3,38 milions d’euros.(CDA). Són espais que distribueixen aliments a través del Banc dels Aliments o d’altres entitats. Es calcula que a Barcelona hi ha més d’un centenar de punts de distribució, dels quals més del 70% reben finançament municipal o bé directament o bé a través d’altres entitats aglutinadores.és un servei que porta el menjar ja cuinat a casa de persones usuàries que no poden encarregar-se elles mateixes de preparar-lo o comprar-lo. Es passa d’uns 587.000 àpats entregats per valor de 3,13 milions d’euros a una previsió de més de 752.000 àpats per valor de 3,86 milions d’euros.. En la convocatòria d’enguany s’han atorgat 41 subvencions per valor d’un milió d’euros a diferents entitats socials de la ciutat que desenvolupen projectes que tenen a veure amb l’alimentació. L’any 2019 el nombre de projectes subvencionats se situava al voltant de la vintena i l’import total era d’uns 675.000 euros.

