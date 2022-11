Cisco preveu començar «de forma immediata» el projecte de disseny de microxips a Barcelona

Laincorporarà a Barcelona uni preveude disseny de microxips. Així ho ha explicat aquest divendres Andreu Vilamitjana, director general de Cisco a Espanya en una atenció a mitjans a Ca l'Alier, on s'ubicarà el centre de disseny.Vilamitjana ha celebrat que sigui aquest espai -on l'empresa ja té un centre d'innovació- el que aculli el nou projecte. Segons ha detallat, primer s'hi instal·larà un grup d'i l'empresa ja està treballant per contractar la persona que liderarà aquest grup.El director general no ha concretat quantssuposarà el projecte de disseny de microxips, però ha avançat que estimen que elels pròxims anys. Vilamitjana ha subratllat que per a Cisco ésexistent a Barcelona i també el que és capaç d'atraure la ciutat, així com l'ecosistema d'empreses i universitats. A més, ha agraït el suport de les administracions., primer tinent d'alcaldia de Barcelona, ha assegurat que l'aposta de Cisco posa en relleu queEn aquest sentit, ha valorat positivament que fa cinc anys es "plantés la llavor" a Ca l'Alier, al Poblenou, perquè "passessin coses com aquesta".El primer tinent d'alcaldia ha augurat que el centre d'innovació de Cisco "". Així, ha remarcat que els nous xips seran "molt més eficients, més ràpids i consumiran menys energia i tindran aplicació sobre la vida quotidiana de la gent".

