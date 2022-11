Condemnen els dos policies espanyols que van fer del Port de Barcelona la seva particular sèrie de Narcos

. Cale i Paco, els sobrenoms amb els quals es donaven a conèixer dos alts càrrecs del Cos Nacional de Policia (), entraran a presó per liderar una banda de narcotràfic que operava al Port de Barcelona. Segons la sentència a la qual ha tingut accés El País, els dos agents es van integrar en una organització criminal que introduïa "grans quantitats" dea través dels molls catalans.En una de les operacions més destacades,importada des de Llatinoamèrica i amagada en contenidors. Per assegurar-se l'èxit de l'acció, que finalment no va donar fruits per un conjunt de problemes amb els proveïdors, van fer patrullatge pel Port i també van intentar fer seu un espai clau de la zona. Així ha quedat reflectit en unesque s'han vist durant el judici i que han resultat ser claus per a la sentència.De la mateixa manera, també, antic responsable d'una empresa logística del Port que va col·laborar en una entrega de droga i que després se'n va penedir. Calixto M. G (Cale), que va arribar a ser un dels màxims dirigents de la banda, va al·legar que havia estati que vigilaven el Port perquè seguien la pista d'un clan gitano.Cale era un dels caps de la secció de drogues i crim organitzat (UDYCO) del Cos Nacional de Policia i Francisco Ll. M. (Paco) n'era subinspector. Ell, però s'havia jubilat anticipadament del cos quan van ocórrer els fets. Aquest cas de corrupció policial al Port ha assegut als tribunals, a banda dels dos esmentats, a una, la majoria de les quals ja han estat condemnades. Totes elles ho han sabut aquest mateix divendres, quan el tribunal els ha fet arribar la sentència.No obstant això, les penes més elevades són per a Cale i Paco. Per al primer, la justícia ha dictat 13 anys de reclusió per un, amb una circumstància "agreujant" -liderar el grup criminal- i una d'atenuant -dilacions indegudes-, i a 2 anys per un delicte de, atribuït al seu paper de funcionari públic. A banda de les penes, l'agent haurà de pagar una multa de 795.000 euros. A Paco li han caigut cinc anys i mig per, amb una atenuant per drogaddicció i una multa de 815.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor