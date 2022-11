L'alta del petit Oliver és qüestió de dies: això és el que diuen els metges

Arriben bones notícies des de. El petit Oliver -que va ser operat "amb èxit" d'un tumor cerebral, conegut com a ependimoma, evoluciona "favorablement" segons l'equip mèdic del centre. Així, si el procés de recuperació continua aquesta evolució,Els doctors han detallat que el petit, de, ja ha començat a caminar. Els doctors i la família s'han expressat contents i esperançats amb l'evolució de l'Oliver des que el van operar per primer cop. D'aquesta manera, si no hi ha cap sorpresa, la següent parada del nen serà, on passarà a formar part d'un assaig clínic de quimioteràpia per després ser tractar de radioteràpia.Fa tot just 10 dies, l'equip de professionals catalansDos dies després de l'operació, el petit Oliver ja donava bones senyals de recuperació. Es va despertar i estava actiu amb els seus pares. El petit va aterrar a l'aeroport del Prat el 26 d'octubre, on una UVI mòbil ja l'esperava a la pista cap al centre mèdic juntament amb el seu pare i el seu tiet. Allà, se li va fer un escàner per poder sotmetre'l a una intervenció d'urgència per treure-li la porció més gran possible del tumor cerebral que patia. Així, l'evolució mèdica de l'Oliver es va convertir en unades que se li va diagnosticar un càncer cerebral de pronòstic greu que li provoca hidrocefàlies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor