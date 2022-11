Ramón García perd els papers en directe: «Envio a prendre pel cul la gent massa poc»

"Poco envío a tomar por culo a la gente" la reacción de #RamonGarcia ante una nueva desconsideración de una llamada pic.twitter.com/0sIJpG664A — TVMASPI (@sebas_maspons) November 10, 2022

és una de les cares més conegudes de la televisió espanyola dels anys 90 i la primera dècada dels 2000. Si bé té una llarga trajectòria a l'esquena,va convertir-se en un fenomen de popularitat amb el Grand Prix de TVE i com a presentador habitual de les campanades de Cap d'Any.Actualment, García presenta En compañía, el programa de tardes de la televisió pública deque intenta ajudar els espectadors a combatre la solitud. En un d'aquests intents, els presentadors -també hi ha Gloria Santoro- van realitzar unaque no va sortir com esperaven.Sense cap mala paraula, la persona que va agafar el telèfon va treure's de sobre els presentadors: "", va dir després de ser preguntat. "Doncs mira, això que porta vostè per davant", va respondre Ramón García, descontent.Però la cosa va anar a més. "Ha vist mai el programa? Si no, per explicar-li per què l'estem molestant", va justificar-se el presentador, cosa a la que es va agafar l'home per respondre: "Doncs això,"; i així ho va fer. La resposta posterior del presentador, possiblement desmesurada, va ser automàtica: "Et diré una cosa;", va sentenciar davant la incredulitat del públic.

