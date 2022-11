Un test de càncer de mama creat a Barcelona, entre els millors invents de l'any

Funcionament i procés de creació del test

Un invent barceloní ha estat escollit per la revista Time com un dels millors del 2022. És unper l'spinoff Reveal Genomics, de l'Hospital Clínic, la Universitat de Barcelona, l'Institut Idibaps i l'Institut d'Oncologia del Vall d'Hebron (VHIO). Concretament, el producte és capaç d'indicar quin és el, que representa el 20% dels casos.Aquest tipus de malaltia és un grup heterogeni de tumors, quelcom que dificulta la decisió dels metges a l'hora de prescriure el tractament més adequat per a cada pacient.", ha explicat l'oncòleg, especialista en càncer de mama i director científic de Reveal Genomics, Aleix Prat. Precisament per això el test suposa un avenç tan rellevant.L'invent català combina, que indiquen com són les cèl·lules canceroses o com és l'entorn del tumor, ambdels pacients, com ara la mida del tumor o l'estat dels ganglis. Aquestes últimes són les que, fins ara, han guiat el tractament que s'ha receptat als pacients.Per crear el test, els i les professionals del Reveal Genomics han fet servir tècniques d'intel·ligència artificial. Gràcies a això, han pogut fer néixer un producte que no només detecta quin és el millor tractament a seguir, també preveu. Per tot plegat, els científics i científiques esperen aconseguir millors resultats, sobretot en aquells pacients que es troben en un estat inicial de la patologia. En els casos més avançats, ha detallat Time, es podrà avançar en fer tractaments més personalitzats.El test barceloní és un dels 13 invents que forma part de la llista The Best Inventions 2022 . En el seu cas concret, en la categoria d'Atenció mèdica. Entre aquests 13 productes, però, no hi ha cap rànquing. Time els situa tots en el mateix nivell. Altres premiats destacats són la vacuna contra la verola del mico i un grup de fàrmacs contra la Covid-19, entre altres. El test, tot i que per ara no entra per la seguretat social. Així i tot, alguns hospitals que tenen autonomia pressupostària, com el Clínic, sí que l'ofereixen.Segons ha detallat la consellera delegada de la companyia, Patricia Villagrasa, l'invent acabarà de demostrar la seva utilitat en un estudi que està previst que acabi el 2024.

