Multa de 9.000 euros a l'hospital de Vic per l'home mort per malària

La inspecció d'ofici que va engegar laen relació a la mort per malària d'un home després de ser operat de l'esquena a l'ha conclòs que va haver-hi una "manca de control i precaucions" per part del centre sanitari. Considera que l'hospital hauria incorregut en faltes "greus" i li imposa unaadministrativa de 9.000 euros, segons consta a l'expedient de la Generalitat que ha avançat El País i al qual ha tingut accés l'ACN.La investigació conclou que els resultats de les proves genètiques permeten determinar "amb tota probabilitat" que l' àmbit de transmissió de la malaltia va ser "el mateix centre" . L'hospital sempre ha sostingut que no ha detectat cap fallada ni cap circumstància atribuïble al contagi. L'informe de la Generalitat conclou que el, un home de 74 anys, va coincidir durant els dies que va estar ingressat per l'operació d'esquena a la mateixa planta amb dos casos de persones ingressades per malària.Tot i que estaven assignats a equips diferents, considera que "s'ha demostrat que hi haviacomuns" i que "en cas necessari els professionals d'un equip intervenen sobre els pacients de l'altre". "Els professionals als quals se'ls ha presno recorden si ho van fer o no", descriu l'informe. D'aquesta manera, asseguren que "la concordança en temps, espais iens permet assegurar que, amb tota probabilitat, l'àmbit de transmissió ha estat des del propi centre, com ja quedava expressat a l'informe de". Amb tot, admeten que no es pot "objectivar" el mecanisme exacte de transmissió.A més, els responsables de la investigació han detectat i "objectivat" un seguit de "deficiències als registres (manca deinformat, manca de registre de full transfusional, registres d'activitats auxiliars), que es consideren una manca de control i precaucions". L'expedient conclou que els fets suposen una "presumptade caràcter" i proposa imposar-li una multa de 9.000 euros. En declaracions a l'ACN, lade laqualifica de "ridícula" la sanció de 9.000 euros imposada a l'Hospital i no descarten emprendre accions per la via judicial.

