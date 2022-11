Quines són les marques d'electrodomèstics més fiables i que es fan menys malbé, segons l'OCU?

Quina és la marca més fiable?

Una de lesde Catalunya és el consum d'energia i, en conseqüència, l'augment del preu de la llum. Afecta les butxaques de milers de consumidors, que veuen com les seves factures incrementen cada mes o, simplement, paguen mensualment molt per sobre que anys enrere. va voler posar fil a l'agulla en aquesta problemàtica amb un seguit de consells que permetia estalviar més de 50 euros per factura. Ara bé, una de les qüestions que cal tenir en compte en el consum és quins electrodomèstics es compren o es fan servir.Per això mateix, l'OCU ha realitzat una extensiva anàlisi sobre quins són els productes més fiables i que menys es fan malbé, investigant les principals marques dels grans electrodomèstics que es tenen a les llars. Segons el seu estudi, lde fiabilitat. Altres, però, no arriben ni de bon tros a aquesta dada, encara que n'hi ha d'altres que superen la xifra amb escreix.L'estudi s'ha dut a terme gràcies a lesde consumidors de països arreu d'Europa, inclòs l'estat espanyol, a més de les pertinents investigacions de l'OCU. Gràcies a aquesta gran mostra, també han determinat quines són les principals avaries, problemes tècnics i altres qüestions negatives que més afecten els usuaris, però sobretot, quines són les marques implicades.L'OCU ho té clar: segons la informació obtinguda,. Sobresurt en xifres: té una mitjana de 16 anys de duració en rentadores i secadores; uns 15 anys amb rentavaixelles i uns 14 anys en neveres. L'entitat també destaca altres marques molt fiables a l'hora d'adquirir electrodomèstics que puguin durar a casa gairebé dues dècades:, especialment en neveres.especialitzades a fer rentadores que no tenen gaires problemes tècnics i que poden arribar a durar més d'una dècada i mitja: les més fiables, segons l'OCU, són Miele, Beko i Balay. Entre lesdestaca per sobre de la resta Panasonic, Neff i LG; i pel que fa a, un dels electrodomèstics que més consumeix en una cuina, Miele i Simenes lideren els rànquings.

