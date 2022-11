L'anunci sobre l'eliminació de la sedició ha tingut reaccions molt diferents per part dels artífexs de l'acord. Si ERC ha celebrat la reforma de forma aclaparadora, també des d'Unides Podem han reivindicat la seva paternitat a través de la figura de Jaume Asens. En canvi des del PSOE es manté un perfil baix, i és que aquest moviment comportarà costos electorals a Pedro Sánchez per part de la dreta més reaccionària. La posició, és similar per part del PSC. El primer secretari,, ha assegurat aquest divendres que l'eliminació del delicte de sedició és una "bona mesura" que respon al compromís d'investidura de, però ha avisat que la reforma pactada delno és "desjudicialitzar", sinó que la "política ocupi l'espai propi de la política". "No es despenalitza res, i res d'amnistia", ha dit en roda de premsa des del faristol del Parlament.Aquest divendres PSOE i Unides Podem han registrat al Congrés la reforma anunciada ahir al vespre per Pedro Sánchez, i contempla lai la seva substitució per un nou delicte de desordres públics agreujats, amb una condemna màxima de cinc anys, que fins ara era de sis. La reforma també estableix que perquè es pugui considerar que existeixen desordres públics, agreujats o no, hi ha d'haver "actes de violència o intimidació".Illa ha assegurat que amb aquests canvis "no es despenalitzen les conductes típiques del 2017", i ha subratllat quei l'instrument per l'aplicació del 155 per quan "es vulnerin les administracions". Així mateix, ha destacat que es manté un nou tipus de delicte de desordres públics agreujats. Una reforma que ha assegurat que incorpora "l'experiència del 2017" i l'europea.Illa també ha contestat lesa qui haexigit "una mica d'humilitat", perquè Catalunya avui està "molt millor" del que estava fa cinc anys quan governava Mariano Rajoy: "Demano que donin menys lliçons, sobretot d'alguns que l'any 2017 governaven", ha etzibat el líder socialista, que també ha recordat als populars que els socialistes van donar suport el 2017 al seu govern "en uns moments difícils".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor