Junts i la CUP retreuen a Aragonès l'optimisme per la derogació de la sedició

Asens no creu que l'1-O sigui un "desordre públic"

Illa remarca que "no es despenalitza res"

La derogació de la sedició anunciada per Pedro Sánchez no satisfài la. Els representants d'ambdues formacions han retret aquest dilluns, el matí en què es tramitarà la proposta alper part del, quecelebri amb optimisme aquest canvi en elLa presidenta de Junts,, ha qüestionat l'acord: "Ves que el remei dels desordres públics agreujats no sigui pitjor que la malaltia de la sedició". I ha continuat: "Sánchez fa de Sánchez i veurem si voldrà dir: l'no va ser sedició sinóagreujats". La líder de Junts ho rebla dient que si hi va haver desordres públics agreujats van ser protagonitzats pels cossos i forces de seguretat.Al seu torn, el secretari general de la formació,, ha dit que la "reforma" del delicte de sedició "sembla un vestit fet a mida" per poder dir que l'i els fets del 2017 "van ser un delicte". "Volem saber si assumeixen que el que va passar elpassaria d'una pena de 9 anys a 5 anys, perquè llavors en tot cas parlaríem de rebaixar la gravetat de la judicialització i no de", ha argumentat en una entrevista a RAC1.En qualsevol cas, Turull ha remarcat que de moment no tenen el text proposat i ha demanat "molta" mentre no puguin estudiar "la" perquè, segons ha dit, n'han vist "de tots colors". Turull ha dit que l'anunci de Sánchez els planteja "molts interrogants" i ha insistit que no és una derogació, sinó "un canvi de nom". Ha assegurat que per molt que "desaparegui" la sedició se n'ha introduït "un de nou pensant en lai els fets de l'1-O".El secretari general de Junts ha insistit que si el que es planteja és "un marc mental segons el que l'1-O és" el govern espanyol no comptarà amb "l'aplaudiment" del seu partit. En ser preguntat per si això facilitaria la situació a, exiliat a, ha insistit que no es tracta d'una "solució personal" i ha subratllat que l'expresident té "totes les esperances posades" en "guanyar la batalla a nivell europeu".Pel que fa a la CUP, el diputatha retret a ERC que vengui com a "victòria política" els "jocs malabars" de Sánchez i el. Ho ha dit en declaracions a La2 i Ràdio 4 en què ha apuntat que el que acabarà sent la derogació és una substitució d'un delicte per un altre, amb una possible reducció de penes per alguns tipus de delictes però una "extensió" d'aplicació. Ha afegit que tot plegat és un nou "joc de cartes" o "canvi de cromos" amb la finalitat que ERC aprovi elsde l'Estat.Riera ha afegit que tot plegat "posa en dificultats" l'objectiu de lai ha afegit que ERC o bé és ingènua, innocent o hi "col·labora conscientment". Riera ha lamentat també que elshagin abandonat el camí cap a l'autodeterminació i l'amnistia, que ha recordat que eren suposadament els objectius de la, i ha apostat pel que porta a l'"estabilització" de l'Estat i la "desactivació" del conflicte.El president d'Unides Podem al Congrés,, ha afirmat que "els fets del 2017 no es poden enquadrar en un delicte de desordres públics, que exigeix". Així doncs, a parer d'Asens, si es pogués formular alguna acusació contra els polítics independentistes, seria únicament peri, en aquest cas, també "caldrà veure com s'interpreta que queda perquè està en concurs amb la sedició". "Ningú podrà ser acusat pel delicte de sedició. Desapareix, no es pot formular cap acusació pel delicte de sedició", ha remarcat aquest divendres al matí en una entrevista a TV3.El primer secretari del PSC i cap de l'oposició,, ha assegurat que l'eliminació del delicte de sedició és una "bona mesura" que respon al compromís d'de Sánchez, però ha avisat, contradient el discurs d'ERC, que la reforma pactada del codi penal no és "desjudicialitzar", sinó que la "política ocupi l'espai propi de la política". "No es despenalitza res, i res d'", ha dit en roda de premsa des del faristol del

