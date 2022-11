Persecució policial a Girona: en direcció contrària, per les voreres i una dona detinguda

. Els Mossos d'Esquadra han protagonitzat una persecució policial per la capital gironina aquest divendres al matí, que ha finalitzat amb. Segons ha explicat l'Agència Catalana de Notícies (ACN), una patrulla de la policia catalana ha vist com un vehicle conduïa de manera temerària pel carrer Jaume I quan faltaven deu minuts per les nou del matí.En intentar frenar-la i donar-li l'alto, aquesta no s'ha aturat i els Mossos han començat a perseguir el vehicle mentre els agents feien senyals perquè s'aturés. La conductora ha fet cas omís de tots ells io a accelerar de manera molt temerària.Finalment, els Mossos han aconseguit aturar el vehicle a la zona de la Creueta i han detingut la dona per un delicte de conducció temerària iDiverses persones a les xarxes socials s'han fet ressò de l'incident i de la persecució policial produïda aquest matí a Girona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor