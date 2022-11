«La destrucció del bosc de Volpelleres no pot quedar impune»

Bona, assenyalant un dels roures afectats per la construcció de la futura escola Foto: Sergi Baixas

El tret de sortida a lesen una superfície delsón. En aquest espai, que des del seu anunci per "corregir" la ubicació inicial arran dels requisits de seguretat s'ha vist immers en la, és on s'establirà lade Sant Cugat,. La comunitat educativa de Volpelleres, desesperada , fa més de set anys que espera amb candeletes la seva posada en marxa mentre elscontinuen superant curs rere curs instal·lats enen un centre que es veu obligat a improvitzar nous espais mentre les línies d'alumnes s'acumulen.Tot i això, no tothom està satisfet. En aquesta conversa ambparlem amb, portaveu de la, per conèixer i aprofundir en la percepció delsque van decidir presentarcontra unque amenaça, asseguren, amb lade l'de la ciutat.- No. I vam quedar molt sorpresos quan, per primera vegada, vam veure que es plantejava en aquests termes. La Mirada i el bosc són plenament compatibles quan hi ha altres emplaçaments disponibles, adequats i viables a curt termini on poder construir l’escola. El bosc de Volpelleres és l’últim que queda a la ciutat i resulta impensable que es pretengui tocar i, encara menys, destruir-lo.- Per aquest motiu proposem la constitució d’una taula de diàleg amb totes les parts afectades per valorar la situació actual i les diverses opcions que existeixen sobre la taula. D'aquesta manera, podríem observar si realment estem parlant de retards significatius o es podria plantejar una alternativa més favorable amb un nou endarreriment relatiu i beneficiós pel conjunt de Volpelleres. Però per això, necessitaríem l’aprovació d’una moratòria per un parell de mesos abans de l'inici imminent de les obres.- Tenim aquesta empatia. Les famílies aniran sempre per davant i volem una solució satisfactòria per a l’escola. Som plenament conscients que La Mirada no pot continuar més temps en les condicions actuals. Tot i això, també considerem que les famílies han quedat encegades per una experiència traumàtica derivada dels successius retards responsabilitat del propi Ajuntament. Elles haurien de ser les primeres que haurien de veure que aquí no es pot construir una escola.- És cert. La normativa del 2017 identificava unes franges de seguretat de 250 metres per a les edificacions molt vulnerables com ho és una escola i, actualment, aquesta franja ja és de 300 metres. No obstant això, la solució passaria per esgarrapar un compromís signat d’ADIF -l’actor gestor competent per cobrir les vies com s’ha fet a Cerdanyola i Rubí- perquè es completin aquestes imprescindibles obres en un termini concret. Tot i això, aquest compromís que ja es va obtenir en el seu moment per permetre la construcció de l’Institut Leonardo da Vinci, el govern tripartit no l’ha volgut revalidar.- Aquesta és una pregunta molt interessant a la qual ens agradaria obtenir una resposta algun dia. D’entrada, ens fa l’efecte que el tripartit tan sols volia desfer tot el que s’havia fet abans amb l’excusa d’elaborar un innovador projecte d’escola-bosc. Un model que, en aquest cas, resulta inaplicable sense que comporti la destrucció de l’espai comptant amb un moviment diari de prop de 600 alumnes.- És que aquesta pedagogia no s’ha de fer a dins del bosc; sinó anant al bosc.- Aquestes declaracions impliquen uns compromisos i, un dels més importants, és la conservació dels boscos urbans i periurbans. Tot plegat, mentre s'està plantejant posar en risc la interdependència entre la salut i la natura amb la greu afectació que tindria el centre educatiu en l’ecosistema del bosc. Un impacte que desembocaria en la seva extinció.- Perquè, mentre la gran majoria dels camps limítrofs han estat ocupats per formigó, aquí s’ha anat recuperant progressivament la massa forestal. I, a dia d’avui, aquest és l’últim fragment que queda de tots aquells antics camps que, gràcies al fet de quedar-se oblidat, ha aconseguit esdevenir un autèntic bosc de ribera.- Doncs perdria un patrimoni natural únic que esdevé vital en un context de crisi climàtica i que ens afecta a la salut física i emocional de la nostra generació i de les futures. Per això cal posar a la balança si val la pena que els infants aguantin, per desgràcia, un curs més amb la carmanyola a les aules a canvi de la disjuntiva d'haver de passar la resta de la seva vida sense bosc.- La integritat del bosc se n'anirà en orris igualment malgrat que les xifres es puguin esgrimir de moltes maneres. El solar de construcció de l’escola sí que serà d’un 5%, però al voltant del centre, arran dels camins d’accés i de la franja de seguretat per la prevenció d’incendis, s’acabarà mossegant un 10% extra del total del bosc. Així doncs, aquest 15%, ubicat al cor d’un bosc tan petit causaria unes irreparables pertubacions a l’entorn amb la consegüent pèrdua de la biodiversitat.- Quan algú parla de compensacions és perquè s’ha produït un error o una desgràcia. És impossible compensar una catàstrofe ambiental i trigaríem molts anys a veure els suposats resultats. Tenim la crisi climàtica a les portes de casa i no ens podem permetre fer passes enrere. No hi ha temps.- No ens han deixat cap altra opció que intentar-ho. Tot i això, cal assenyalar que encara no s’ha arribat a valorar el contingut de fons i la majoria de demandes encara continuen el seu curs. Malgrat tot, no guardem moltes esperances perquè sabem que guanyar un litigi d'aquestes característiques contra una administració pública que es limita a aplicar la legalitat, amb unes denúncies fonamentades en el desinterès del govern a protegir el patrimoni natural, és difícil.- Bé, nosaltres hem proposat alternatives perquè justament això no passi i al final, els successius endarreriments -com ara modificacions del projecte o la doble licitació d’obres - han estat causats per la mateixa administració. Això no ho hem fet pas nosaltres. En cap cas, alguna de les nostres demandes ha provocat cap endarreriment.- Per això hem anat insistint al govern que elabori un pla B per avançar-se a aquest escenari i tenir-lo preparat sota la màniga. Però no ens escolten ni ens contesten.- L’hem buscat; però no ens responen.- Sí. Ens sap greu i ens sorprèn no haver aconseguit aquesta massa social. No per nosaltres, sinó pel bosc.Potser és perquè el bosc de Volpelleres no és tan conegut ni té un símbol tan emblemàtic com el del Pi d’en Xandri. A dia d’avui, encara hi ha molta gent a Sant Cugat que desconeix aquest conflicte. Tanmateix, penso que aleshores, amb Torre Negra, existia una forta cohesió i impuls entre la ciutadania i les entitats de la ciutat.- No, les entitats no fallen mai. Però sí que hem vist com algunes, que s’havien pronunciat a favor nostre, han estat subjectes ràpidament a certes influències que han derivat en el seu silenci.- Són entitats que reben subvencions de l’Ajuntament.- Sí. De fet és així i no té per què ser quelcom pejoratiu. Unes crítiques que poden venir de persones que utilitzen aquest fet com quelcom discriminatiu en funció de l’edat. Ho trobem desencertat. Al cap i a la fi, som un col·lectiu en una situació de jubilació cosa que ens permet disposar de molt més temps que la majoria per a dedicar-nos en aquesta mena de lluites.Pel que fa a que no participin significativament més franges d’edat, també és cert i ens sap greu no haver estat capaços d'aconseguir captar la seva atenció perquè se sumin a la causa. Tanmateix, penso que el fet que l'equipament en qüestió sigui una escola pot justificar per a alguns la pèrdua del patrimoni natural. Un greu error, insistim, mentre hi hagi alternatives.- Farem tot el possible per evitar que la construcció de l'edifici comenci a tirar endavant sense perjudicar a ningú, sempre i quan encara quedi alguna possibilitat per a l’avaluació d’alternatives. I si al final de tot, per la força de l’Ajuntament, ho aconsegueixen tirar endavant, tan sols ens quedarà lamentar-ho profundament i treballar per assegurar-nos que la destrucció del bosc no quedi impune i que els responsables n'assumeixin les responsabilitats.

