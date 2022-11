Resposta magnífica d'un professor contra la invenció en un examen

Examen de lengua be like: pic.twitter.com/z0i3YHGp3a — Jojofan hasta la muerte (@jambri_vk) November 10, 2022

Qui més qui menys ho ha fet algun cop durant la seva trajectòria acadèmica. Per molt que s'hagi estudiat, és un clàssic inventar paràgrafs i paràgrafs de text durant un examen per intentar fer la sensació a l'avaluador que realment es coneixen els continguts sobre els quals s'està escrivint. Però no sempre cola.Molts professors no piquen en la inventiva i decideixen no posar la nota esperada a la prova, però n'hi ha que van un pas més enllà i decideixen deixar ben clar que s'ha captat l'intent d'enganyar. És el cas d'una imatge que s'ha fet viral a les xarxes socials amb un missatge sota la prova que no té pèrdua.El missatge és clar: "Aquí la cistella per al triple", acompanyat d'un petit dibuix d'una cistella de bàsquet. Abans, el professor ja havia deixat una altra mostra de la seva actitud assenyalant una part del text que parla d'una mentida i li respon: "Perquè vostè ho digui, senyora?". La vacil·lada del professor ha triomfat a Twitter, amb més de 1.700 retuits i 27.000 m'agrades en poc més de 24 hores.

