Una empleada domèstica denuncia Jeff Bezos per condicions laborals «insalubres» i «racisme»

Una de les treballadores domèstiques de Jeff Bezos l'ha denunciat per condicions laborals "insegures i insalubres" i "racisme". És la, que va treballar a la mansió del propietari d'Amazon, Jeff Bezos, a Seattle durant tres anys, des del 2019 fins fa uns mesos. L'acusa, entre altres, de, que no els donaven prou temps ni per descansar ni per menjar. De fet, assegura que no tenien ni una sala habilitada i que la família de Bezos l'obligava a ella i a les seves companyes a, perquè els van prohibir fer servir un proper al seu lloc de feina.Precisament per això, algunes empleades s'estimaven més passar hores sense anar al lavabo, el que els va fer patir freqüents infeccions urinàries. A banda d'això, també l'acusa de. "Amb els jardiners i altres empleats blancs els tractava amb respecte i educació, a les treballadores domèstiques, la majoria de les quals som hispanes, no". Quan la família del multimilionari era a casa, relata, només les deixava entrar en cas que haguessin de netejar. Segons la versió de Wedaa,El seu advocat, Patrick McGuigan, assegura que la seva clienta ha treballat "intensament tota la seva vida" i que. Per tot plegat, el lletrat afirma que "ningú està per sobre la llei, ni tan sols Jeff Bezos" i queEn canvi, segons l'advocat del propietari d'Amazon, Harry Korrel, afirma que les acusacions "no tenen ni cap ni peus" i són "absurdes". En aquesta línia, nega en un comunicat que la casa no tingués lavabo òptim i a prop, així com sales de descans. De fet, explica queamb més de nou milions d'euros que reclamava després del seu acomiadament. El lletrat també argumenta que Wedaa havia demanat que el seu sou rondés les sis xifres anuals i que la nomenessin cap de la resta de treballadores.No és el primer cop que Bezos es veu envoltat en una polèmica relacionada amb les condicions laborals dels seus treballadors. L'any passat, el 2021, va reconèixer que algunso bé de lavabos per fer parades durant la seva jornada laboral. La companyia va argumentar que era "quelcom habitual, sobretot en zones rurals i que també es donava en altres empreses".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor