Les dues pel·lícules d'estrena a Filmin que enamoren el públic aquest novembre

Cinco lobitos, d'Alauda Ruiz de Azúa

Mi vacio y yo, d'Adrian Silvestre

. Més de dues desenes de pel·lícules aglutinen els aplaudiments de la crítica, la rellevància entre les audiències que compren les entrades a les sales i una forta onada de premis, nominacions i reconeixements en certàmens o premis., però el servei de contingut en streaming que reivindica més aquesta mena d'obres cinematogràfiques és. El servei ha estrenat dos films de categoria durant la primera setmana de novembre, amb una pel·lícula triomfant de gran manera. Totes dues formen part d'aquesta fornada de títols estatals que estan generant un any històric per a la indústria espanyola aquest 2022.Una de les millors pel·lícules espanyoles de l'any, aquest relat intimista sobre una família i la seva relació amb dues maternitats creuades ha estat tot un èxit de públic. El guió deaconsegueix colpejar amb contundència emocional gràcies a una actuació brillant dei tot el repartiment de secundaris que conformen la pel·lícula, especialment. La història gira al voltant de l'Amaia, que acaba de ser mare i realment no sap com ho ha de fer, ni que ha de fer. Per a intentar afrontar la seva situació vital, torna a casa dels seus pares, per tornar-se a enfrontar a uns pares amb capacitats emocionals complexes.[youtube][/youtube]La lluita per defensar, no és només una batalla que es desenvolupa als carrers o a les cambres parlamentàries. També es fa al cinema, gràcies a pel·lícules com les de Silvestre, que expliquen històries humanes més enllà d'una crònica buida i sense matisos. El film relata la vida d'una jove francesa,, que és andrògina, esbojarrada i una mica ingènua.Deixa enrere el seu país per viure a Barcelona, on li diagnostiquen. A partir d'aquí començarà tota una odissea per intentar respondre la gran pregunta: qui és? La identitat es posa en el centre del debat, en el que participaran moltíssimes persones per intentar ajudar la Raphi o donar-li consells. L'última paraula, però, la tindrà ella.[youtube][/youtube]

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor