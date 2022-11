Feijóo considera que Sánchez ha comès una «irresponsabilitat històrica» amb la reforma de la sedició

Siento tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España. Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforma. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 11, 2022

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo ha criticat ladel president del govern espanyol,, amb la reforma del delicte de sedició que aquest divendres registren al Congrés dels Diputats i que ara passarà a dir-se de "desordres públics agreujats". En un fil de Twitter publicat aquest divendres al matí, Feijóo ha acusat Sánchez d'avantposar el seu interès polític al de l'Estat i ha considerat que és una irresponsabilitatHa titllat el cap de l'executiu espanyol, també, d'ingenu perquè, ha alertat,. D'altra banda, s'ha mostrat convençut que hi ha una majoria social que no accepta més "mentides" del govern de Sánchez "ni més xantatges de l'independentisme", tot i que el president del PSOE va negar que la reforma sigui una exigència d'ERC per tirar endavant els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).Segons Sánchez, el nou tipus penal serà "més o menys homologable" amb altres democràcies europees com Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica i Suïssa. Però, així i tot, el dirigent gallec ha subratllat que els espanyols tenen la seva paraula per

