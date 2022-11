Un municipi català intenta fer fora una plaga d'ocells amb petards

Cotxes aparcats a l'Avinguda del Canal de Mollerussa completament coberts d'excrements d'estornells Foto: ACN

L'Ajuntament de Mollerussa ha decidit contractar una empresa especialitzada per activar unque cada vespre es posen a diferents arbres i embruten amb els seus excrements places, carrers i mobiliari urbà. Ja fa anys que cada tardor la capital delpateix aquesta plaga, sobretot als arbres del canal, però gràcies a l'ús d'un sistema de megafonia que reprodueixi també d'aus depredadores, s'havia aconseguit fer fora els estornells. Enguany, les temperatures suaus per l'època de l'any, han contribuït a l'arribada d'una nova bandada que s'ha establert en altres zones i, per això, durant 15 dies es tirarani fer que no tornin.Els estornells són uns ocells que. En els darrers anys, Mollerussa ha vist com grans bandades d'aquesta espècie s'hi instal·laven amb l'arribada de la tardor i, per això, es va instal·lar un sistema de megafonia per foragitar-los. Aquest sistema està posat als arbres que hi ha al voltant de la tercera séquia principal del Canal d'Urgell al seu pas pel nucli urbà, que és on els estornells sempre s'havien instal·lat.La presència de milers d'aus cada dia genera un importantper culpa dels excrements que embruten carrers, places i mobiliari urbà. També hi ha centenars de milers ded'oliva, que són el principal aliment d'aquests ocells. Enguany l'Ajuntament va aconseguir dissuadir la primera onada d'estornells amb la megafonia, dos mesos abans del previst, però per les inusuals temperatures d'aquesta tardor, han arribat noves bandades.Per aquest motiu, s'ha decidit contractar l'empresa que fa servir petards, cada dia a la mateixa hora en els punts on s'acumulen els ocells. L'operatiu té un cost de més de, a més a més de la neteja de dos cops al dia de les zones afectades, que són l'avinguda del Canal, l'avinguda Països Catalans, Ermengol V, la plaça de la Masia i la plaça Major, entre altres.El tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Mollerussa,, ha explicat que després d'un primer dia de posada en pràctica del nou dispositiu, als llocs on s'han disparat petardsi, per tant, s'ha reduït considerablement la quantitat d'excrements.

