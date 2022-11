Puigdemont considera que no es deroga el delicte de sedició: «Se li canvia el nom, és una enganyifa»

El president Sánchez i la vicepresidenta Díaz parlen de reformar el delicte de sedició. Alguns ho celebren i ho venen com si fos la derogació del delicte. Però no és el mateix. El delicte no es deroga: se li canvia el nom i s’anuncia una rebaixa de penes. Alerta. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 10, 2022

L'anunci de Sánchez

El president de la Generalitat a l'exili,, ha considerat que la reforma de la sedició anunciada per Pedro Sánchez és només "un canvi de nom" del delicte i que, realment, "no es deroga el delicte". En un fil de piulades al seu compte de Twitter, l'excap del Govern ha convidat a "llegir molt bé la lletra menuda i la gran" perquè, al seu parer, Sánchez "", i posa exemples com la llei mordassa o el català a Europa.En aquest sentit, l'eurodiputat de Junts que, tot i el suposat canvi de nom, e" i llavors "tant se val si són 15 anys de presó o en són 5: es criminalitza un dret". Per a Puigdemont, "no es desjudicialitzaria res" perquè aquesta reforma no desembocaria en cap mena de victòria política. Per això ha considerat que "el que compta no són els anuncis sinó els fets".I Puigdemont ha afegit: "Qualsevol acusació pels fets de l'octubre del 2017 que es faci a l'empara de la reforma del delicte seria la demostració d'un engany. Perquè si realment el delicte es deroga, ja no hi pot haver condemna ni persecució". I ha sentenciat:i passa a ser un cas de desordres públics agreujats, no sé veure on és el guany polític de tot plegat. Sí, hi ha una gran diferència entre passar 15 anys a presó a passar-n'hi 5. Però políticament estaríem allà mateix".Sánchez va dir aquest dijous a La Sexta que aquest mateix divendres elpresentarani anomenar-lo d'una altra manera, concretament "desordres públics agreujats", amb penes que previsiblement seran més baixes.El president espanyol, que va evitar pronunciar la paraula derogació tot i no amagar la substitució del delicte, va dir que la sedició, i ha demanat que Espanya faci "un pas definitiu" per homologar-se a les democràcies europees. "L'independentisme no demana una reforma del codi penal, sinó que demana l'amnistia i això no ho acceptarem", va afirmar Sánchez ahir a la nit, que ha volgut deixar clar que "es reconeixeran penes" pels delictes que es van produir el 2017.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor