Sofia es va creuar amb Corinna a la Zarzuela: «Sé qui ets»

El nou episodi de "", el nou pòdcast deen què explica les seves intimitats amb, no decebrà ningú. En aquesta entrega, l'examant de l'emèrit relata com es va produir el primer encontre amb, al voltant del 2005 i al mateix, quan feia un tour per la residència reial.Segons Corinna, l'emèrit li va assegurar que era impossible que es trobés amb la seva dona, però es va equivocar. La trobada va ser d'allò més, ja que l'empresària alemanya havia sentit que l'aleshores reina d'Espanya era "" i estava "".Joan Carles I hauria empal·lidit quan del darrere de la porta va aparèixer la seva esposa. Sofia hauria saludat un tercer convidat i, a continuació, hauria assenyalat a Corinna tot dient: "". L'amant de l'emèrit descriu la situació com "" per tots els qui la van protagonitzar.Corinna es va comprometre a no tornar mai a palau. No estava disposada a repetir l'experiència. I així ho ha mantingut fins ara. Si bé, poc després van tornar a coincidir de manera fortuïta en un viatge a l', en el marc d'un consorci d'empreses espanyoles. "", explica en referència a Sofia.

