El nou projecte de Piqué: crea la superlliga de futbol per streamers «Kings League»

Nace Kings League.



La liga de los reyes ⚽️👑#KingsLeague pic.twitter.com/9DtoWExAKo — KingsLeague (@KingsLeague) November 10, 2022

El ja exjugador del Barçai el seu soci i amichan presentat el seu nou projecte aquest dijous: la "", una superlliga de futbol per streamers que es retransmetrà per la plataforma Twitch. Es tracta de la primera aventura empresarial en què s'endinsa Piqué des que va penjar les botes fa pocs dies.Diversos creadors de continguts seran els capitans delsque es constituiran. Seran el mateix Ibai Llanos, TheGrefg, xBuyer, la Rivers, Spursito, Gerard Romero, Perxitaa, DjMaRiio, Juan Guarnizo, Adri Contreras, i els futbolistes Iker Casillas y el Kun Agüero.L'anunci arriba menys de dos dies després que el central de la Bonanova se sincerés amb Ibai en un directe a Twitch on van parlar de moltes coses. Per exemple, de les seves perspectives de futur. Piqué va admetre que "ara mateix"i que és moment d'explorar. Això està fent amb aquest primer projecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor