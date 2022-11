El president de Mèxic assegura que Espanya ha donat «continuïtat» al franquisme «sense Franco»

El president de, Andrés Manuel López Obrador, ha assegurat aquest dijous durant una roda de premsa que"No puc dir com està l'oposició allà, però ja s'ho poden imaginar", ha explicat el mandatari mexicà, fent-se ressò d'un estudi en què el president del govern espanyol,, ha obtingut un 33% d'acceptació com a líder mundial.López Obrador ha explicat que, malgrat els canvis que ha realitzat Espanya els últims anys, com "el pacte de la Moncloa o l'avenç de la democràcia", ha donatcosa que, segons ell, "no ajuda" als valors democràtics.No és la primera vegada que el president mexicà es pronuncia sobre Espanya en roda de premsa. El febrer passat va demanar una "pausa" en les relacions amb Madrid, tot i que posteriormentsinó d'un temps de reflexió per "internalitzar" que ja no hi cap el "saqueig" ni la "corrupció".Les paraules del president mexicà van causar malestar al govern espanyol, expressat pel ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació,, que va reclamar un aclariment al seu homòleg mexicà,

