El Govern enterra el pla de Junts perquè les comunitats de veïns puguin desallotjar pisos ocupats

"Un deix ideològic molt conservador"

Altres reticències

El Govern en solitari d'ERC ha decidit començar a fer net de les propostes que sentia més distants, provinent de Junts, quan encara formaven coalició. En aquest sentit, un dels últims plans anunciats per aquell executiu planejava reformar la normativa catalana perquèpoguessin demanar elon es considerés que hi havia "activitat il·lícita" si el propietari, gran tenidor, se'n desentenia. Així ho van dir la consellera de Drets Socials,, i la titular de Justícia,. Totes dues de Junts. El pla, però, es va anunciar un 21 de setembre i moriria dues setmanes després. El dia que es va trencar el Govern , a la pràctica, es va acabar el recorregut d'aquella idea. Així ho han confirmat des de l'actual executiu, queen els termes que planteja Junts.Tot i que des d'ERC ja s'havia aparcat la voluntat d'impulsar el projecte des de fa setmanes, la certificació del no-naixement del pla anunciat per Junts s'ha exhibit públicament aquest dijous., ja com a exconsellera,una idea que donava "eines als alcaldes i alcaldesses" davant les ocupacions que "generin greus problemes de convivència".La resposta de l'executiu deha estat contundent. D'una banda, s'ha incidit en el fet que ja van reconèixer les conselleres en el moment de presentar la proposta: que. A preguntes dels periodistes, les representants de Junts al Govern van detallar llavors quei que encara trigaria més la iniciativa de reforma de la llei d'habitatge catalana, pensada per castigar amb multes els grans propietaris i dedicar els pisos a lloguer social.Ara, fonts governamentals acusen Ciuró de "mentir" per dir que la iniciativa s'atura. "", exposen des de Palau. En aquesta mateixa línia, es detalla que la proposta de Junts es va comença a plantejar sense treballar-la amb la resta de l'executiu. De fet, com va explicar NacióDigital , això va generar malestar al Departament d'Interior, que treballava de manera simultània en un protocol sobre ocupacions.Ja fora de l'executiu, aquest dijous, diferents representants de Junts han insistit en la necessitat de tirar la proposta endavant . De fet, han anunciat que ho demanaran com a iniciativa parlamentària,. Des del Govern de la Generalitat, se'n desmarquen totalment. Veuen "una primera proposta de text molt poc rigorosa i amb". Aquesta posició, però, xoca amb les ambicions d'alguns ajuntaments governats per ERC, que s'havien interessat pel plantejament que els donava la possibilitat d'intervenir davant el fenomen de les ocupacions "conflictives" i "delinqüencials".Sobre el futur de les polítiques de Govern en aquesta matèria, fonts de Palau afegeixen que sí que existeix "preocupació" per la situació i quei es coordinaran entre tots els departaments implicats. La idea, segons l'executiu, és "no donar suport a un nyap" i "fer les coses ben fetes".Ciuró, però, no ha estat l'única que s'ha mullat sobre el tema. El diputat d'ERCha interpel·lat l'exconsellera per apuntar que "si s'haguessin quedat al Govern" la mesura es podria haver treballat i avançat com a decret llei, una via molt més ràpida que la proposta que haurà de batallar-se des de l'oposició. Així i tot, ha posat en dubte que la solució sigui facultar ajuntaments i comunitats de veïns perquè facin de part denunciant en els processos judicials.perquè situar el pes de la demanda respecte a una propietat aliena sobre aquestes entitats els podria, ha plantejat Morales.Uns dubtes que també ha compartitcom a diputada d'En Comú Podem. "No creiem que sigui la millor resposta" i genera "molta inseguretat sobre les comunitats de propietaris", ha etzibat la representant dels comuns. A més, anant a l'arrel de la proposta de Junts, també ha incidit enla poca concreció terminològica del concepte, ha apuntat Segovia. Per últim, s'ha mostrat partidària de gestionar amb polítiques d'habitatge els casos amb què les ocupacions les protagonitzen famílies pobres que viuen en pisos de grans tenidors sense delinquir per manca d'accés al mercat d'habitatge i enfocar les casos delinqüencials des d'un punt de vista de seguretat. "Barrejar les dues coses no ens pot donar cap solució", ha rematat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor