La comissió de l'Estatut dels Diputats, reunida aquest divendres, ha aprovat un informe consensuat entreque constata que el diputat de Juntsva vulnerar el codi de conducta del Parlament quan va esbroncar la subdirectora del FAQS , duent a terme una "". Així mateix, en les conclusions de l'informe, els grups constaten que els fets són "clarament constitutius d'un acte d'intimidació". L'informe s'ha aprovat amb el suport dels partits impulsors, el, i l'abstenció de Vox, Cs i el PP.Aquest document es traslladarà ara a la, que serà l'encarregada de decidir de quina manera sanciona Dalmases per la infracció "de caràcter lleu" que constata la comissió de l'Estatut dels Diputats. Segons el codi de conducta, les infraccions que no són de caràcter "molt greu" poden ser penalitzades amb una amonestació pública o amb multes d'entre

La setmana passada, en una, els grups van decidir obrir una investigació i elaborar el dictamen, que van encarregar a Cuevillas. En aquesta trobada, també Dalmases, que es troba de baixa, va fer arribar una carta on acceptava que la periodista es va sentir intimidada. A partir d'aquest material i altres documents com l'informe de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre aquests fets, Cuevillas va elaborar un esborrany en el qual proposava limitar la sanció a una amonestació pública sense multa , argumentant que "es tracta d'una infracció lleu" i que "s'ha produït una acceptació dels fets" amb "disculpes" incloses per part de Dalmases.Avui reunits, PSC, ERC, CUP i comuns. En la seva intervenció, el diputat de Junts ha dit, com ja va declarar la setmana passada, que consideren que el codi de conducta "no té un rang normatiu suficient" per prendre decisions d'aquest tipus. En canvi, l'informe que ha aprovat la comissió de l'Estatut dels Diputats, considera que el codi "si té rang normatiu suficient".Més enllà de l'aprovació que s'ha dut a terme aquest divendres, els partits que no han votat a favor de la proposta tenen fins dilluns per presentar el seu vot particular. En ell, Cuevillas considera que "no es poden declarar com a fets provats" les manifestacions fetes el director del FAQS a una comissió parlamentària. Així mateix, assegura que els fets "no haurien de ser objecte de sanció", però en el cas de fer-se com sostenen la majoria dels grups, proposa que "de considerar-se sancionable la conducta, correspondria imposar una sanció pública".

La intimidació de Dalmases a la periodista del programa de TV3 es va produir el mes de juliol. En aquell momentvan demanar que la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs, prengués mesures, i aquesta ho va derivar a la comissió de l'Estatut dels Diputats, presidida per Cuevillas, que no la va activar. Ara fa unes setmanes NacióDigital va publicarque certifica els fets, i la pressió sobre Dalmases va acabar forçant la seva dimissió en els càrrecs orgànics i també la convocatòria de la comissió al Parlament.Ara la pilota està a la teulada de la mesa del Parlament, presidida actualment per la vicepresidenta en funcions de presidenta Alba Vergés. El, si res no canvia, hi ha convocada una sessió en la qual els grups presents a l'òrgan rector tindran en coneixement de manera oficial l'informe de la comissió de l'Estatut dels Diputats.

